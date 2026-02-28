Sport

Dennis Man, un nou gol în Olanda. Românul a marcat în Heracles – PSV și este în formă mare înaintea barajului din luna martie cu Turcia. Video

Dennis Man este pe val în Olanda. Românul a marcat din nou pentru PSV în meciul din deplasare cu Heracles. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Mihai Dragomir
28.02.2026 | 20:56
Un nou gol marcat de Dennis Man în tricoul lui PSV. Foto: Facebook PSV.
Dennis Man traversează o formă excelentă în Olanda. Internaționalul român a marcat un nou gol pentru PSV și continuă prestațiile foarte bune dinaintea barajului din martie cu Turcia.

Un nou gol marcat de Dennis Man în Olanda pentru PSV

PSV a mers în deplasare pentru meciul din cadrul etapei a 25-a din Eredivisie contra celor de la Heracles. Oaspeții nu au stat la discuții și au marcat nu mai puțin de 3 goluri în prima repriză.

Printre marcatori s-a aflat și Dennis Man, cel care mai punctase recent în meciurile cu Groningen, dar și cu Volendam. Internaționalul român a fost titularizat de Peter Bosz, căruia i-a răsplătit astfel încrederea marcând în minutul 40.

Fostul jucător de la Parma a ajuns acum la borna cu numărul 6 în campionatul din Olanda și al 8-lea de când a sosit la PSV, în ceea ce privește golurile marcate. La reușitele sale se mai adaugă alte 6 pase de gol.

Valentin Mihăilă, gol în Turcia în aceeași zi

Nici Valentin Mihăilă nu se lasă mai prejos. Internaționalul român, fost coleg cu Dennis Man la Parma, a marcat și el sâmbătă, 28 februarie. El a punctat pentru Rizespor în meciul jucat în deplasare împotriva lui Kasimpașa.

Fostul jucător al Universității Craiova a marcat în minutul 56 al partidei din cadrul etapei cu numărul 24 din Superliga Turciei. Meciul s-a încheiat cu 3-0 pentru Rizespor.

 

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
