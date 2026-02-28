Dennis Man, un nou gol în Olanda. Românul a marcat în Heracles – PSV și este în formă mare înaintea barajului din luna martie cu Turcia. Video

ADVERTISEMENT

Dennis Man traversează o formă excelentă în Olanda. Internaționalul român a marcat un nou gol pentru PSV și continuă prestațiile foarte bune dinaintea barajului din martie cu Turcia.

PSV a mers în deplasare pentru meciul din cadrul etapei a 25-a din Eredivisie contra celor de la Heracles. Oaspeții nu au stat la discuții și au marcat nu mai puțin de 3 goluri în prima repriză.

Printre marcatori s-a aflat și Dennis Man, cel care mai punctase recent în meciurile cu , dar și cu . Internaționalul român a fost titularizat de Peter Bosz, căruia i-a răsplătit astfel încrederea marcând în minutul 40.

Fostul jucător de la Parma a ajuns acum la borna cu numărul 6 în campionatul din Olanda și al 8-lea de când a sosit la PSV, în ceea ce privește golurile marcate. La reușitele sale se mai adaugă alte 6 pase de gol.

Remko Pasveer zit er helemaal naast en Dennis Man kopt simpel binnen 😳 — ESPN NL (@ESPNnl)

Valentin Mihăilă, gol în Turcia în aceeași zi

Nici Valentin Mihăilă nu se lasă mai prejos. Internaționalul român, fost coleg cu Dennis Man la Parma, a marcat și el sâmbătă, 28 februarie.

Fostul jucător al Universității Craiova a marcat în minutul 56 al partidei din cadrul etapei cu numărul 24 din Superliga Turciei. Meciul s-a încheiat cu 3-0 pentru Rizespor.