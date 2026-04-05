Dennis Man este campion al Olandei! PSV a câștigat titlul matematic, cu 5 etape înainte de finalul sezonului. Update

PSV a devenit matematic campioana Olandei, după ce Feyenoord Rotterdam, principala urmăritoare, nu a reușit să se impună în fața lui FC Volendam, echipă ce se luptă în subsolul clasamentului. Astfel, formația lui Dennis Man are un avans de 17 puncte cu cinci etape înainte de final, ceea ce o face imposibil de ajuns. Românul se află la prima astfel de reușită din carieră.

PSV a cucerit al 27-lea titlu din istoria clublui, iar cu această ocazie Dennis Man se poate mândri cu primul titlu de campion din întreaga sa carieră. Formația din Eindhoven și-a apărat titlul câștigat în sezonul trecut și a devenit matematic campioană cu cinci etape înainte de final.

Echipa internaționalului român a dominat Eredivisie de la un capăt la altul, chiar dacă forma din ultimele etape a lăsat de dorit. După ce au întors într-un mod spectaculos meciul cu Utrecht, la o zi distanță Feyenoord Rotterdam a remizat alb cu FC Volendam, lucru ce i-a asigurat trofeul echipei lui Man. Internaționalul român a contribuit cu șase goluri și șase assisturi la această performanță, în cele 23 de meciuri în care a fost folosit de Peter Bosz.

Echipa lui Peter Bosz a dominat autoritar acest sezon de Eredivisie, însă în ultimele două etape, , motiv pentru care sărbătoarea titlului a fost amânată. Totuși, se pare că inevitabilul se va produce în cele din urmă, iar formația din Eindhoven ar putea deveni campioană chiar în acest weekend, după victoria obținută pe teren propriu în fața celor de la Utrecht.

Meciul a început cum nu se putea mai rău pentru gazde, care s-au văzut conduse cu 0-2 încă din minutul 13, asta după ce Artem Stepanov și Gjivai Zechiel au marcat în poarta lui Kovar. Elevii lui Peter Bosz s-au trezit însă și au reușit să răstoarne situația de pe tabelă. Marocanul Ismael Saibari a fost MVP-ul partidei, izbutind două goluri și o pasă decisivă, care i-a permis formației din Eindhoven să preia conducerea. La cea de-a treia reușită a jucat un rol important și Dennis Man. Internaționalul român a desfășurat o acțiune individuală în flancul drept, a pătruns în careul advers, după care l-a găsit foarte bine pe Saibari, iar acesta a oferit ultima pasă la golul lui Guus Til.

Ulterior, Man a părăsit terenul (nota 7.0 acordată de SofaScore), însă telenovela de pe Phillips Stadium a continuat. Jesper Karlsson a restabilit egalitatea, spre disperarea fanilor lui PSV. Ultimele minute ale partidei i-a găsit pe jucătorii gazdelor în permanență în careul advers, atacând în valuri, iar în minutele suplimentare ale întâlnirii, „fermierii” au dat lovitura decisivă prin Couhaib Driouech, al cărui șut din afara careului s-a oprit în plasa porții oaspeților, moment în care stadionul a erupt.

În urma acestui rezultat, PSV a acumulat 71 de puncte, iar în momentul de față, diferența dintre liderul din Eredivisie și Feyenoord, ocupanta locului secund, măsoară nu mai puțin de 18 lungimi, în condițiile în care gruparea din Rotterdam urmează să joace mâine, pe terenul celor de la Volendam. În cazul în care Feyenoord nu se va impune, PSV va fi matematic campioană.

Chiar și în caz contrar, echipei lui Dennis Man îi este aproape imposibil să mai piardă titlul. În scenariul în care trupa lui Robin Van Persie va câștiga la Volendam, cele două echipe vor fi despărțite de 15 puncte, cu cinci etape rămase până la finalul campionatului. Asta înseamnă că singura variantă a celor de la Feyenoord de a câștiga titlul este să se impună în toate meciurile, PSV să le piardă pe toate, iar la final, golaverajul trupei din Rotterdam să fie unul superior. Un scenariu de-a dreptul SF.

Așadar, în condițiile date, Dennis Man este foarte aproape de câștiga primul titlu major din carieră. Singurul trofeu din palmaresul internaționalului român este o Cupă a României, cucerită alături de în stagiunea 2019/2020, penultima pe care acesta a petrecut-o în tricoul fostei campioane din SuperLigă.