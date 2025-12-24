Sport

Dennis Man va fi antrenat de omul care a jucat trei ani alături de Messi. Pe 2 ianuarie, tehnicianul își intră în pâine

Internaționalul român va avea un sprijin suplimentar din partea unui fost mare international olandez care va activa la PSV Eindhoven, de la începutul anului viitor
Catalin Oprea
24.12.2025 | 07:20
Dennis Man va fi antrenat de omul care a jucat trei ani alaturi de Messi Pe 2 ianuarie tehnicianul isi intra in paine
ULTIMA ORĂ
Ibrahim Afelllay a intrat în stafful celor de la PSV Eindhoven FOTO X
ADVERTISEMENT

Fostul internațional olandez, Ibrahim Afellay, s-a alăturat echipei PSV Eindhoven în calitate de asistent al antrenorului principal Peter Bosz. El a semnat un contract pe doi ani și jumătate cu echipa la care activează internaționalul român Dennis Man.

Ibrahim Afellay va fi antrenor secund la PSV Eindhoven

Afellay (39 ani) va deveni oficial membru al echipei de antrenori în timpul cantonamentului de iarnă de la Estepona, care va avea loc în perioada 2-6 ianuarie. PSV se află în prezent pe primul loc în clasamentul Olandei, cu 46 de puncte.

ADVERTISEMENT

Ibrahim Afellay, care are origini marocane, se poate lăuda o bogată experiență în fotbal, jucând pentru PSV în perioada 2004-2011 și 2019-2020, precum și pentru Barcelona, Schalke, Olympiacos și Stoke City. Are 53 de selecții și 7 goluri la naționala Olandei

Înainte de numirea sa la PSV, Afellay a fost antrenor secund al echipei Olanda U-19 și a fost implicat în pregătirea tinerilor jucători de la Feyenoord. El este un produs al lui PSV Eindhoven, unde a jucat de la zece ani.

ADVERTISEMENT
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la...
Digi24.ro
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației

L-a lăudat pe Dennis Man

Fotbalistul care a jucat alături de Leo Messi trei sezoane cu Barcelona, câștigând Liga Campionilor împreună, în 2011, s-a retras la jumătatea sezonului 2020/21, la vârsta de 34 de ani. Are în palamres zece trofee și a fost vice-campion mondial cu Olanda, în 2010.

ADVERTISEMENT
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E...
Digisport.ro
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”

El este cel care, într-o intervenție televizată, i-a luat apărarea lui Dennis Man, atunci când românul nu avea evoluții convingătoare. „Crește tot mai mult în joc la PSV. Este incredibil de creativ și cu viteză foarte bună, exact ce-ți dorești la o aripă”, a spus despre internaționalul român.

Românul a fost înjurat de un coleg la ultimul meci

Următorul meci al echipei PSV Eindhoven este împotriva lui Excelsior, pe 10 ianuarie. Ultimul joc din 2025 a fost unul de coșmar pentru Man. În cele 45 de minute jucate contra celor de la Utrecht, Dennis a greșit mai multe pase și nu și-a depășit niciun adversar.

ADVERTISEMENT

Din șase dueluri pe care le-a disputat, trei aeriene și trei la nivelul gazonului, extrema dreapta nu a câștigat decât unul dintre ele. Căpitanul olandezilor, Jerdy Schouten, dar și Sergino Dest, fostul fundaș dreapta al Barcelonei, au țipat la el după ce a pierdut mingea de mai multe ori.

Cel mai vocal însă a fost mijlocașul Joey Veerman, care, conform olandezilor de la voetbalzone.nl, i-ar fi adresat cuvinte jignitoare coechipierului său. În cele din urmă, deși a fost condusă, PSV Eindhoven a câștigat cu 2-1.

 

Cristi Săpunaru, un nou atac la conducerea Rapidului: „Puteam să mai joc, dar...
Fanatik
Cristi Săpunaru, un nou atac la conducerea Rapidului: „Puteam să mai joc, dar m-au retras”
Cupa Africii 2025. Baba Alhassan, galben la doar câteva secunde de la intrarea...
Fanatik
Cupa Africii 2025. Baba Alhassan, galben la doar câteva secunde de la intrarea pe teren în Tunisia – Uganda. Naționala sa a pierdut categoric
Ce a simțit tatăl lui Adrian Mutu când a aflat că fiul său...
Fanatik
Ce a simțit tatăl lui Adrian Mutu când a aflat că fiul său consuma stupefiante. Dezvăluiri în premieră făcute de Spiridon Mutu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ȘOCANT! Drama neștiută a fostului internațional român. Doar soția i-a rămas alături: 'A...
iamsport.ro
ȘOCANT! Drama neștiută a fostului internațional român. Doar soția i-a rămas alături: 'A ajuns în spital'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!