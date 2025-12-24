Dennis Man va fi antrenat de omul care a jucat trei ani alături de Messi. Pe 2 ianuarie, tehnicianul își intră în pâine

ADVERTISEMENT

Fostul internațional olandez, Ibrahim Afellay, s-a alăturat echipei PSV Eindhoven în calitate de asistent al antrenorului principal Peter Bosz. El a semnat un contract pe doi ani și jumătate cu echipa la care activează internaționalul român Dennis Man.

Ibrahim Afellay va fi antrenor secund la PSV Eindhoven

Afellay (39 ani) va deveni oficial membru al echipei de antrenori în timpul cantonamentului de iarnă de la Estepona, care va avea loc în perioada 2-6 ianuarie. PSV se află în prezent pe primul loc în clasamentul Olandei, cu 46 de puncte.

Ibrahim Afellay, care are origini marocane, se poate lăuda o bogată experiență în fotbal, jucând pentru PSV în perioada 2004-2011 și 2019-2020, precum și pentru Barcelona, Schalke, Olympiacos și Stoke City. Are 53 de selecții și 7 goluri la naționala Olandei

Înainte de numirea sa la PSV, Afellay a fost antrenor secund al echipei Olanda U-19 și a fost implicat în pregătirea tinerilor jucători de la Feyenoord. El este un produs al lui PSV Eindhoven, unde a jucat de la zece ani.

L-a lăudat pe Dennis Man

Fotbalistul care a jucat alături de Leo Messi trei sezoane cu Barcelona, câștigând Liga Campionilor împreună, în 2011, s-a retras la jumătatea sezonului 2020/21, la vârsta de 34 de ani. Are în palamres zece trofee și a fost vice-campion mondial cu Olanda, în 2010.

El este cel care, într-o intervenție televizată, i-a luat apărarea lui Dennis Man, atunci când românul nu avea evoluții convingătoare. „Crește tot mai mult în joc la PSV. Este incredibil de creativ și cu viteză foarte bună, exact ce-ți dorești la o aripă”, a spus despre internaționalul român.

Românul a fost înjurat de un coleg la ultimul meci

Următorul meci al echipei PSV Eindhoven este împotriva lui Excelsior, pe 10 ianuarie. În cele 45 de minute jucate contra celor de la Utrecht, Dennis a greșit mai multe pase și nu și-a depășit niciun adversar.

Din șase dueluri pe care le-a disputat, trei aeriene și trei la nivelul gazonului, extrema dreapta nu a câștigat decât unul dintre ele. Căpitanul olandezilor, Jerdy Schouten, dar și Sergino Dest, fostul fundaș dreapta al Barcelonei, au țipat la el după ce a pierdut mingea de mai multe ori.

În cele din urmă, deși a fost condusă, PSV Eindhoven a câștigat cu 2-1.