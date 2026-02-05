Sport

Dennis Politic a plecat de la FCSB! Se va bate la retrogradare în SuperLiga

Dennis Politic, atacantul pe care FCSB a plătit un milion de euro, pleacă de la campiona României. Gigi Becali i-a decis soarta fotbalistului cumpărat de la Dinamo.
Alex Bodnariu
05.02.2026 | 13:16
Dennis Politic a plecat de la FCSB Se va bate la retrogradare in SuperLiga
breaking news
Dennis Politic pleacă de la FCSB! Campioana României îi dă drumul fotbalistului
ADVERTISEMENT

Dennis Politic, fotbalistul adus cu surle și trâmbițe la FCSB de la Dinamo, pleacă de la campioana României. Gigi Becali s-a decis în privința jucătorului pentru care a plătit aproape un milion de euro. Patronul roș-albaștrilor îl va trimite sub formă de împrumut la o echipă din partea de jos a clasamentului.

Dennis Politic pleacă de la FCSB! Campioana României îi dă drumul fotbalistului

Transferul la FCSB nu i-a priit lui Denis Politic. Atacantul care era om de bază la Dinamo și cocheta și cu echipa națională de seniori nu a reușit să se impună la campioana României, deși a primit multe șanse. Acum își va încerca norocul la o altă formație din Superliga.

ADVERTISEMENT

Conform jurnalistului Emanuel Roșu, Denis Politic va fi cedat de FCSB la Hermannstadt sub formă de împrumut până în vară. Fotbalistul va încerca să prindă cât mai multe meciuri la gruparea din Sibiu, pentru a reveni la forma pe care o arăta în stagiunea precedentă.

Sibienii încearcă să aducă întăriri la echipă pentru a salva sezonul. Este poate cel mai complicat an de când au ajuns în Superliga. Hermannstadt se află în zona roșie a clasamentului și riscă să pice în Liga a doua.

ADVERTISEMENT
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru...
Digi24.ro
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”

Ce spunea Gigi Becali despre transferul lui Dennis Politic

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre situația lui Denis Politic. Omul de afaceri a declarat că este de acord să îl cedeze pe fotbalist sub formă de împrumut pentru șase luni, la o echipă unde să fie titular.

ADVERTISEMENT
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă,...
Digisport.ro
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte

„Împrumut până în vară. N-am eu nevoie de bani. Ce, dacă eu dau jucători împrumut, mai vreau și bani? Ori îl vând, ori îl țin eu. El va merge împrumut și o să îi suporte salariul. Așa e normal”, a explicat Gigi Becali, patronul de la FCSB, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Turneul celor 6 Națiuni 2026: program, favorite, rezultate etape și cum urmărești în...
Fanatik
Turneul celor 6 Națiuni 2026: program, favorite, rezultate etape și cum urmărești în România. Echipele de start
Fotbalistul de la FCSB refuză să se opereze: „S-a antrenat non-stop! Vrea să...
Fanatik
Fotbalistul de la FCSB refuză să se opereze: „S-a antrenat non-stop! Vrea să poată juca până în vară”. Exclusiv
Daniel Pancu a anunţat noul transfer de la CFR Cluj! Jucătorul dorit de...
Fanatik
Daniel Pancu a anunţat noul transfer de la CFR Cluj! Jucătorul dorit de FCSB semnează în Gruia: “E la Cluj! Face vizita medicală”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Echipele care ar urma să promoveze în SuperLiga, în sezonul viitor: 'Ești nebun?'
iamsport.ro
Echipele care ar urma să promoveze în SuperLiga, în sezonul viitor: 'Ești nebun?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!