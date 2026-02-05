Dennis Politic a plecat de la FCSB! Se va bate la retrogradare în SuperLiga

ADVERTISEMENT

Dennis Politic, fotbalistul adus cu surle și trâmbițe la FCSB de la Dinamo, pleacă de la campioana României. Gigi Becali s-a decis în privința jucătorului pentru care a plătit aproape un milion de euro. Patronul roș-albaștrilor îl va trimite sub formă de împrumut la o echipă din partea de jos a clasamentului.

Dennis Politic pleacă de la FCSB! Campioana României îi dă drumul fotbalistului

Atacantul care era om de bază la Dinamo și cocheta și cu echipa națională de seniori nu a reușit să se impună la campioana României, deși a primit multe șanse. Acum își va încerca norocul la o altă formație din Superliga.

ADVERTISEMENT

Conform jurnalistului , Denis Politic va fi cedat de FCSB la Hermannstadt sub formă de împrumut până în vară. Fotbalistul va încerca să prindă cât mai multe meciuri la gruparea din Sibiu, pentru a reveni la forma pe care o arăta în stagiunea precedentă.

Sibienii încearcă să aducă întăriri la echipă pentru a salva sezonul. Este poate cel mai complicat an de când au ajuns în Superliga. Hermannstadt se află în zona roșie a clasamentului și riscă să pice în Liga a doua.

ADVERTISEMENT

Ce spunea Gigi Becali despre transferul lui Dennis Politic

despre situația lui Denis Politic. Omul de afaceri a declarat că este de acord să îl cedeze pe fotbalist sub formă de împrumut pentru șase luni, la o echipă unde să fie titular.

ADVERTISEMENT

„Împrumut până în vară. N-am eu nevoie de bani. Ce, dacă eu dau jucători împrumut, mai vreau și bani? Ori îl vând, ori îl țin eu. El va merge împrumut și o să îi suporte salariul. Așa e normal”, a explicat Gigi Becali, patronul de la FCSB, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.