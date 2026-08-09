Dennis Politic a primit un sfat de aur după ce Gigi Becali a anunțat că-l dă și gratis: „Cum spunea marele Cornel Dinu…”

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Dennis Politic (26 de ani) a venit ca un star la FCSB, după ce Gigi Becali a plătit pentru el un pachet de aproximativ două milioane de euro. Din păcate, el nu a confirmat în tricoul roș-albastru, iar patronul bucureștenilor este gata să-l lase să plece fără vreo sumă de transfer. Marius Niculae îl sfătuiește pe fostul fotbalist al lui Dinamo să meargă cât mai repede la o echipă unde să poată juca meci de meci.

Care trebuie să fie următorul pas al lui Dennis Politic după ce a intrat în dizgrațiile lui Gigi Becali la FCSB

Deși a înscris un gol în acest debut de sezon pentru FCSB, Dennis Politic a intrat total în dizgrațiile patronului Gigi Becali. Omul de afaceri nu este mulțumit de prestațiile fostului dinamovist și a anunțat că este dispus să-l cedeze gratuit oricărei echipe care este interesată.

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Marius Niculae, fostul mare atacant al lui Dinamo, l-a sfătuit pe fostul căpitan al „câinilor” să plece cât mai repede de la FCSB și să meargă la o echipă unde ar putea prinde minute meci de meci, deoarece îi va fi din ce în ce mai greu să revină la o formă bună dacă nu joacă meciuri oficiale, mai ales că el este predispus accidentărilor: „Politic a tras lozul necâștigător, din nefericire, în viața unui sportiv există și momente mai puțin bune. Cum zicea marele Cornel Dinu, trebuie să luăm jucătorii după cele mai bune performanțe ale lor, iar datoria clubului și a antrenorului este să îl aducă la nivelul lui cel mai bun.

Trece printr-o perioadă mai puțin bună. El trebuie să se ridice, să muncească, să se ducă la o echipă la care să joace și să își demonstreze calitățile, pentru că este un jucător care are calități. La U21 era în lotul lărgit, chiar dacă la acea vreme juca la Port Vale în UK”, a spus Marius Niculae, conform

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Ce a declarat, de fapt, Gigi Becali despre Dennis Politic

După meciul cu Csikszereda, din etapa a 2-a, însă nu a vrut să continue criticile la adresa lui întrucât, spunea el, „poate mai iau 200-300 de mii de euro pe el”. O singură etapă mai târziu, omul de afaceri s-a răzgândit.

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După ce a intrat în ultimele 15 minute din meciul cu Farul și nu a îndeplinit nici de această dată așteptările lui Gigi Becali, : „Pe Politic l-am băgat… îl dau gratis oricui vrea să-l ia. M-a costat aproape două milioane. Luați-l, tată! Lui Dinamo i-l dau gratis, să-l ia pe căpitanul lor”, a declarat patronul celor de la FCSB la