Dennis Politic a răbufnit după Drita – FCSB 1-3: „Am auzit o grămadă de înjurături, comentarii rasiste! Mă bucur că le-am închis gura!”

Dennis Politic a reacționat după golul marcat în victoria obținută de FCSB, 3-1 pe terenul celor de la Drita, în manșa secundă a turului 3 preliminar din Europa League.
14.08.2025 | 23:33
Dennis Politic a rabufnit dupa Drita FCSB 13 Am auzit o gramada de injuraturi comentarii rasiste Ma bucur ca leam inchis gura
Dennis Politic a reacționat la finalul partidei Drita - FCSB 1-3. FOTO: Sport Pictures

FCSB s-a impus și în Kosovo contra celor de la Drita, scor 3-1, și a obținut calificarea în play-off-ul Europa League. Dennis Politic, care a marcat primul său gol în cupele europene, a reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Dennis Politic după Drita – FCSB 1-3

Dennis Politic și-a făcut apariția pe gazon în minutul 78 al partidei de la Pristina, înlocuindu-l pe Vlad Chiricheș. Fostul jucător al lui Dinamo a profitat de oportunitatea primită și a înscris golul de 3-1 în minutul 85, cu un șut puternic de la marginea careului după un dribling spectaculos.

Internaționalul român a reacționat la finalul întâlnirii. „E o victorie foarte importantă, asta e cel mai important până la urmă. Nu conta atât de mult jocul, cât conta rezultatul. Mă bucur că am marcat primul meu gol în Europa. Este foarte important acest gol, o bucurie mare, a fost o perioadă destul de grea până acum, atât pentru mine, cât și pentru echipă. 

Sper ca acesta să fie punctul de cotitură, să ne revenim, să începem să legăm victoriile. Suntem la o rundă distanță de grupa de Europa League, două meciuri cu o echipă bună, dar una foarte accesibilă din punctul meu de vedere, băieții au trecut în sezoanele trecute de echipe mult mai grele.

Chiar cred că vom putea intra fără probleme în Europa League. Fără nicio aroganță, trebuie să fim modești, să muncim, dar avem încredere în noi că este un drum foarte accesibil”, a transmis Politic la finalul meciului.

Dennis Politic, acuze dure la adresa fanilor din Kosovo

Fotbalistul celor de la FCSB a criticat dur comportamentul suporterilor prezenți în tribune la Pristina, pe care i-a acuzat de rasism. (n.r. se anunța un public incendiar) A fost la un moment dat, eu când mă încălzeam pe marginea terenului am auzit o grămadă de înjurături, să nu mai zic comentarii rasiste, cum ne fac toți prin Europa.

Mă bucur că le-am închis gura și că am obținut victoria. Am stat puțin cu emoții la 2-1, când au marcat acel gol și a sărit tribuna în aer, dar mă bucur că băieții au avut caracter și am scos-o la capăt”, a transmis Dennis Politic.

