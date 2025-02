Dennis Politic a vorbit cu Istvan Kovacs imediat după ce Dinamo a cerut penalty cu FCSB: „Mi-a spus că se verifică la VAR”

Seria fără victorie a lui Dinamo contra rivalei FCSB continuă și după meciul disputat duminică seară pe Arena Națională. în Superligă, însă avantajul a rezistat doar două minute, deoarece Baba Alhassan a restabilit egalitatea. . Dennis Politic a reacționat la finalul întâlnirii.

Dennis Politic: „Nu am reușit să ținem de rezultat”

Dinamo a ratat șansa să își asigure matematic prezența în play-off după eșecul suferit pe Arena Națională, al treilea din acest sezon contra marii rivale, după 0-2 în turul campionatului și 0-4 în Cupa României Betano. Dennis Politic a oferit pasa decisivă la reușita lui Perica după o acțiune frumoasă în partea stângă. Fotbalistul lui Dinamo a tras concluziile după eșecul suferit pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

„Nu îmi era teamă înainte de meci, le-am oferit respectul pe care îl merită, știam că e o echipă foarte bună, dar nici de data asta nu am reușit să îi învingem, deși am dominat prima repriză, am început foarte bine, am reușit să marcăm primii și chiar eram încrezător că o să câștigăm, dar nu am reușit să ținem de rezultat, cred că s-a văzut calitatea lor în ultima treime.

Cu siguranță avem de învățat, e un lucru pozitiv că am marcat primii și am început meciul foarte bine, am pus presiune pe ei, dar trebuie să mai lucrăm la acest capitol, să știm să ținem de rezultat, să dăm minge lungă când trebuie să dăm, să nu riscăm prea mult. Din păcate ne-au egalat foarte repede și asta ne-a dezumflat.

ADVERTISEMENT

Vreau să mulțumesc fanilor noștri, care au venit să ne susțină în număr foarte mare, am fost foarte plăcut surprins să-i văd foarte mulți, îmi pare rău că pleacă dezamăgiți acasă, cum plecăm și noi de altfel” a afirmat fotbalistul lui Dinamo.

„Nu vreau să comentez arbitrajul, dar am văzut reluarea în vestiar și a fost henț, din punctul meu de vedere trebuia să fie penalty. Dar, am pierdut meciul pe greșelile noastre. Eu am vorbit cu domnul Istvan Kovacs, a zis că se verifică la VAR, s-a verificat la VAR, dacă s-a verificat și nu s-a dat, asta a fost decizia, ce presiune să mai punem” a transmis Politic.

ADVERTISEMENT

Ultima victorie a lui Dinamo în campionat contra rivalei datează de pe 16 februarie 2020, scor 2-1.

ADVERTISEMENT

„Sper ca în play-off să ne luăm revanșa”

Politic a vorbit despre forma în care se află cei de la FCSB, care au revenit pe primul loc după această victorie, la doar trei zile după ce au eliminat-o pe PAOK din Europa League: „Au avut câțiva jucători de bază accidentați, dar ei au două loturi și eram sigur înainte de meci că jucătorii care vor intra vor avea foamea de a demonstra. Cred că i-am prins în cel mai bun moment, sunt pe primul loc, în Europa joacă foarte bine. Nu ne e frică de ei, dar sunt o echipă foarte bună, greu de învins.

Asta mai rămâne de făcut acum, să analizăm ce am greșit și să așteptăm meciurile din play-off. Cred că dintre cele trei meciuri care s-au jucat în acest sezon, acesta a fost cel mai bun, sper ca în play-off să ne luăm revanșa”.

Dinamo și-ar fi asigurat matematic prezența în play-off cu o remiză duminică seară, dar „câinii” ar putea să își îndeplinească acest obiectiv dacă Sepsi nu se impune luni la Arad, contra UTA-ei. „Ne simțim foarte bine pe Arena Națională, terenul este unul foarte bun și mie personal îmi place să joc cu mulți fani. Sunt sigur că vom intra în play-off și sunt sigur că fanii dinamoviști își vor face simțită prezența în număr foarte mare” a declarat Dennis Politic.

Până la finalul sezonului regulat, „câinii” vor mai juca pe teren propriu contra lui Hermannstadt și în deplasare la Arad, cu UTA.