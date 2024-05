Dennis Politic a vorbit deschis despre viitorul său, după Csikszereda – Dinamo 0-0! „Cel mai urât meci din viața mea. Mă întâlnesc cu Andrei Nicolescu și vorbim”

Dennis Politic a vorbit despre viitorul său la Dinamo, la finalul . „Câinii” au rămas pe prima scenă, însă prestația modestă de la Miercurea Ciuc le-a lăsat un gust amar dinamoviștilor.

Dennis Politic, sincer după Csikszereda – Dinamo 0-0! „Cel mai urât meci din viața mea”

Dinamo a câștigat meciul tur cu Csikszereda, scor 2-0 pe Arena Națională, în turul barajului de promovare/menținere în SuperLiga. Echipa antrenată de Zeljko Kopic nu a reușit să repete performanța și în returul de la Miercurea Ciuc.

, însă nu a reușit să puncteze pe tabelă. Cele două formații au remizat alb, iar grație victoriei din meciul tur, Dinamo a rămas în prima ligă. Dennis Politic a avut o concluzie dură la finalul partidei.

”Ne-am atins obiectivul pentru care am venit aici, am rămas în Liga 1. Sincer să fiu, cred că este cel mai urât meci în care am jucat în viața mea. Nu m-am apărat niciodată 90 de minute, cum am făcut-o azi.

Am jucat fundaș stânga, dar important e că am rămas în Liga 1. Din punctul meu de vedere, nu trebuia să fim în această situație. Am pierdut multe puncte pe final de meci, trebuia mai multă concentrare”, a declarat Dennis Politic, la finalul meciului.

Dennis Politic a vorbit deschis despre viitorul său, după Csikszereda – Dinamo 0-0: „Mă întâlnesc cu Andrei Nicolescu și vorbim”

Dennis Politic a vorbit și despre viitorul său la finalul meciului de la Miercurea Ciuc. Atacantul lui Dinamo a mărturisit că va avea o discuție cu Andrei Nicolescu în cursul zilei de marți, 28 mai. Politic nu exclude o prelungire a contractului în Ștefan cel Mare.

„Deocamdată, mă bucur de seara asta și de mâine voi discuta cu Andrei, cu conducerea. Bineînțeles (n.r. ia în calcul o prelungire a contractului)”, a mai spus Dennis Politic.

Ahmed Bani, prima reacție după Csikszereda – Dinamo: „Important e că s-a terminat cu bine”

Ahmed Bani susține că Dinamo a suferit în meciul cu Csikszereda așa cum a făcut-o tot anul. Integralist în meciul de la Miercurea Ciuc, Bani a vorbit despre viitorul în Ștefan cel Mare. Jucătorul de 21 de ani mai are contract cu Dinamo până pe 30 iunie 2025.

„N-a fost cel mai bun meci, într-adevăr. Am suferit cum am făcut-o tot anul. Ăsta e până la urmă finalul. A fost un adversar incomod, ne-am apărat, important că nu am luat gol și că s-a terminat cu bine.

Eu sunt crescut în spiritul clubului Dinamo, e normal să sufăr. Chiar dacă nu eram crescut aici, tot sufeream. Nu știu ce măsuri trebuie să fie luate, nu sunt în măsură, sunt doar un jucător care încearcă să își facă datoria. Nu știu, mai am contract cu echipa. Nu știu despre viitorul meu decât că mă voi prezenta la reunire”, a spus și Ahmed Bani.