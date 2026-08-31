Sport

„Ruptură de adductori”. Verdict dur pentru „jucătorul de 2 milioane de euro” al lui Gigi Becali

Veste proastă pentru unul dintre pariurile lui Gigi Becali. Fotbalistul de la FCSB a suferit o accidentare gravă în înfrângerea cu UTA Arad, scor 1-3, și va lipsi ceva timp de pe gazon
Cristian Măciucă
31.08.2026 | 16:26
Ruptura de adductori Verdict dur pentru jucatorul de 2 milioane de euro al lui Gigi Becali
EXCLUSIV FANATIK
„Ruptură de adductori”. Verdict dur pentru „jucătorul de 2 milioane de euro” al lui Gigi Becali. FOTO: Fanatik
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Dennis Politic, atacantul de 26 de ani al FCSB, a suferit o ruptură musculară gravă la adductori în meciul cu UTA Arad. Introdus în minutul 64 al partidei, jucătorul venit de la Dinamo nu a reușit să termine meciul pe teren, accidentându-se fără contact cu adversarul. Accidentarea ridică semne de întrebare cu privire la perioada de recuperare, în condițiile în care FCSB se confruntă deja cu un lot restrâns.

Cât de gravă e accidentarea lui Dennis Politic

Dennis Politic are din nou viață grea la FCSB. Introdus în minutul 64 al meciului de la Târgoviște, cu UTA Arad, în locul lui Ofri Arad, fotbalistul venit de la Dinamo nu doar că nu a avut nicio realizare, dar nu a fost în stare să termine măcar meciul în teren. Spre finalul partidei, când echipa lui Mihalcea conducea deja cu 3-1, Politic s-a „rupt” în momentul în care a vrut să dea în minge.

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(n.r. – Care e verdictul?) Ruptură pe adductor. Înseamnă că poate fi într-o săptămână înapoi, dacă intervine Marijana și merge acolo. Încă nu știm exact dimensiunile. (n.r. – Te duci spre două luni?) Depinde de dimensiuni”, a dezvăluit Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

„Nu știu. Chiar nu arătase rău deloc în ultimele antrenamente. Un jucător care nu joacă… E complicat să schimbe dintr-odată optica tuturor despre el. Îi trebuie realizări excepționale într-un meci ca să spui wow”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

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Cifrele lui Dennis Politic de când a venit la FCSB

Dennis Politic a fost unul dintre pariurile lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipeara a plătit 970.000 de euro pentru a îl transfera de la Dinamo, acolo unde l-a cedat și pe Alexandru Musi. Cu toate acestea, extrema stânga nu a reușit să se impună de la roș-albaștri și continuă să fie într-un con de umbră. În 30 de meciuri în care a îmbrăcat tricoul FCSB-ului, Dennis Politic nu a reușit decât să înscrie 4 goluri.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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