Dennis Politic, apărat de fotbalistul care s-a botezat la 45 de ani! Mesaj pentru Gigi Becali: „Biblia spune asta. Ataci un frate”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Aflat în studioul FANATIK SUPERLIGA, Marian Aliuță, care s-a botezat la vârsta de 45 de ani, s-a arătat deranjat de faptul că Gigi Becali consideră că Dennis Politic nu dă cel mai bun randament din cauza religiei.

Gigi Becali e arătat cu degetul pentru felul cum se comportă cu Dennis Politic

Dennis Politic nu a reușit să se impună la FCSB, una dintre cauze fiind și numeroasele sale probleme medicale, dar Marian Aliuță nu crede că Gigi Becali procedează corect când vorbește despre religia jucătorului.

ADVERTISEMENT

„Nu poți să dai într-un jucător, băiatul a venit, a încercat. Politic provine dintr-o familie de penticostali, dar nu știu ce legătură are fotbalul cu religia. Nu trebuie să dai în nimeni și asta greșește și patronul, mai ales că spune că este credincios. Biblia spune: ‘Nu judeca, ca să nu fii judecat’. Și el tocmai asta face.

Lasă-l pe Dumnezeu. Și dacă cineva a greșit și s-a dus pe o altă religie, este fix treaba omului cu Dumnezeu. Nu este treaba mea, nici a lui, nici a nimănui. Relația trebuie să fie personală și nu trebuie să implici…

ADVERTISEMENT

De ce îți iei musulmani în echipă? Nu mai lua. Ataci un frate de-al tău care e creștin, pentru că până la urmă Dumnezeu ne-a chemat la o credință, nu ne-a chemat la o religie, și de ce iei musulmani? Nu trebuie să dai nici în ăla, în musulman, nu trebuie să dai în nimeni, pentru că judecata este a lui Dumnezeu”, a declarat Aliuță, la .

ADVERTISEMENT

Final de drum pentru Politic la FCSB?

Fostul fotbalist este de părere că Politic nu trebuie acuzat pentru faptul că nu a reușit la FCSB și consideră că dacă la formația lui Gigi Becali nu dai randament imediat este mai greu să prinzi echipa.

„Omul a venit de la Dinamo, era pe un trend ascendent, și a crezut că va face treabă la FCSB. Vii la FCSB, știi cum e, până la urmă e echipa cea mai bună din România, joci în cupele europene, drept dovadă era singura care putea să o bată pe Feyenoord la ora actuală, nici Craiova, nici Rapid.

ADVERTISEMENT

Știind unde vine, Politic a zis că încearcă, s-a bazat pe el, nu i-a ieșit. Dacă la FCSB nu joci 2-3-5 meciuri și să dai 7 goluri e greu să mai reintri în circuit”, a spus Marian Aliuță la FANATIK SUPERLIGA.

Cum vrea Gigi Becali să-l facă fotbalist pe Politic

În ciuda faptului că la un moment a zis că nu mai crede în potențialul lui Dennis Politic, patronul Gigi Becali a revenit la FANATIK SUPERLIGA și a anunțat .

„Eu cred în Politic și cred că va exploda și își va reveni. De ce cred? Nu poate cineva să-ți ia viteza și explozia. El este foarte cuminte și cu bun simț, eu l-am cunoscut. Trebuie să joace două-trei meciuri bune, să capete puțin tupeu, iar apoi cred că va fi cel pe care l-am vrut.

Îi trebuie un meci mare și să vedem, poate-l botez, că el e sectar, și să-l botez ortodox. O să-i propun eu în ianuarie, când vine Boboteaza, nu știu dacă vrea. O să-i zic: ‘Băi, Politic, tată… haide, măi, Dennis, măi, să te fac om adevărat, cu viață în tine. Să te fac ortodox, să te botez’”, a afirmat Becali.