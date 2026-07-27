Dennis Politic, „clientul” lui Gigi Becali la FCSB, reacție sinceră după ce a marcat cu Csikszereda: „Nu îmi aduc aminte când am dat gol ultima oară”

ADVERTISEMENT

Dennis Politic (26 de ani) a marcat în meciul Csikszereda – FCSB 0-2, dar tot nu a reușit să scape de criticile patronului Gigi Becali (68 de ani). La finalul partidei de la Miercurea Ciuc, fostul fotbalist de la Dinamo a recunoscut că a trecut în ultimul timp printr-o perioadă destul de dificilă din punct de vedere profesional.

Ce a declarat Dennis Politic după Csikszereda – FCSB 0-2

Astfel, a transmis că nici măcar nu își mai amintește când dăduse ultimul gol, până la reușita din meciul de duminică seară bineînțeles. De asemenea, a punctat că face eforturi pentru a se pregăti cât mai bine la fiecare antrenament, în mod evident cu scopul de a ajunge la un nivel cât mai bun. Nu în ultimul rând, Politic a vorbit și despre

ADVERTISEMENT

„Da, ne bucurăm foarte tare pentru această victorie. Ne-o doream foarte mult, să continuăm seria de victorii după meciul cu Argeş. Am vrut să ne reglăm după înfrângerea din Europa şi mă bucur că am câştigat şi am făcut-o la scor, să zicem. Sunt foarte fericit, că am jucat, că sunt sănătos în primul rând. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru golul ăsta, mă bucur tare.

Nu-mi aduc aminte când am dat gol ultima oară. A fost o perioadă mai dificilă pentru mine, cu accidentări. N-am mai jucat de ceva timp. Încet-încet îmi recapăt ritmul. La antrenament mă simt bine, muncesc şi mă bucur că se vede şi în meci. (n.r. Toţi suporterii gândesc că veţi răsturna situaţia şi vă veţi califica în fața lui Auda) Aşa şi trebuie. Aşa trebuie să ne gândim şi noi, şi ei, nici nu luăm în calcul alt rezultat.

ADVERTISEMENT

(n.r. Ţi-a zis Tavi că marchezi la meciul ăsta) Aşa este, mi-a spus înainte de meci că simte că o să marchez. Mă bucur că aşa a fost. (n.r. Are o presimţire şi pentru următorul meci?) Nu ştiu, eu sper să aibă o presimţire că o să câştigăm, asta e cel mai important”, a declarat Dennis Politic la flash-interviul de după meci.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Gigi Becali despre Dennis Politic după Csikszereda – FCSB 0-2

În ciuda golului marcat în minutul 16 al meciului de la Miercurea Ciuc, Dennis Politic a fost schimbat la pauză cu Octavian Popescu, iar la finalul partidei tot a fost criticat de Gigi Becali, cel care i-a reproșat că a pierdut multe mingi în prima repriză. „Așa s-a stabilit, să joace fiecare câte o repriză. Doar Politic a fost scos pentru că nu e… Lasă-mă cu golul. A pierdut toate mingile. Nu bagă piciorul. Îi e frică, nu știu. (n.r. Îl dați pe Politic?) Păi îl ia cineva pe Politic? Mergem înainte, ce să facem? De Politic mă interesează pe mine?”,