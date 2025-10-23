Sport

Dennis Politic, cu gândul la FCSB de când era la Dinamo: “Nu se mai simţea la locul lui aici!”

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Dennis Politic înaintea transferului la FCSB. Ce gândea fotbalistul odată ce a aflat că este dorit de Gigi Becali la rivala lui Dinamo.
Mihai Dragomir
23.10.2025 | 17:15
Dennis Politic cu gandul la FCSB de cand era la Dinamo Nu se mai simtea la locul lui aici
Ce s-a întâmplat cu Dennis Politic când a aflat că este dorit de FCSB. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Dennis Politic a părăsit-o pe Dinamo în vara acestui an după ce a îmbrăcat tricoul echipei din „Ștefan cel Mare” timp de două sezoane. Tânărul jucător a mers la rivala FCSB. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu el înainte să îi părăsească pe „câini”.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Dennis Politic înainte să ajungă la FCSB. „L-am simțit!”

FCSB a reușit să îl aducă în vară pe Dennis Politic de la Dinamo, după ce jucătorul impresionase la echipa pregătită de Zeljko Kopic. Trecerea sa la campioana României en-titre nu a fost tocmai lină, din punct de vedere psihic.

Ștefan Știucă, crainicul „câinilor”, a fost prezent în studio la cea mai recentă ediție a emisiunii „Fanatik Dinamo”, unde a explicat de ce l-a atacat pe Politic înaintea meciului cu Botoșani, dar și cum l-a simțit când s-a pus problema transferului la FCSB.

„Cu Denis, o să spun de ce am zis asta. Eu țin foarte mult la Denis. Am avut o conferință de presă, în care mister l-a chemat alături de el pentru a explica presei, pentru a pune capăt speculațiilor din presă legate de potențialul transfer care atunci a ținea primele pagini ale ziarelor la FCSB. Și discutând cu Denis, eu l-am simțit că își pune problema, că se gândește. Nu e nimic greșit în asta. E profesionist și își face treaba acolo unde crede că are o șansă mai bună.

După ce și-a afișat domnul Becali interesul, noi l-am simțit puțin neliniștit, că există varianta de a pleca la FCSB. N-am spus nicio minciună. El, înainte să plece, nu se mai simțea la locul lui aici. Nu în sensul că nu-i place Dinamo. Tu ai un mers al tău, dar în momentul în care mintea ta prinde sămânța îndoielii…”, a spus inițial Ștefan Știucă.

Crainicul lui Dinamo l-a caracterizat pe Gigi Becali. Ce a spus, de fapt, despre patronul de la FCSB

Crainicul lui Dinamo și-a concentrat apoi discursul către Gigi Becali, cel care a anunțat în media că îl dorește pe Dennis Politic la echipa sa. Ștefan Știucă l-a lăudat pe latifundiarul din Pipera pentru felul în care produce dezechilibru în rândul rivalelor.

„George Becali este un foarte fin psiholog. George Becali… atacă aspectul mental premeci, la fel ca și Kopic, Măi, el, psihologic, omul de afaceri, are niște simțuri dezvoltate în plus față de mine și oamenii de rând. Omul de afaceri e un animal de pradă. Omul de afaceri, prin definiția lui, e un animal de pradă. Pe vremuri, destabilizările erau Mai rudimentare, o geantă de bani, o ofertă directă pentru X jucător înaintea meciului direct.

Acum, cu performanțele europene, cu bugetul mărit, cu expunerea mediatică, poate să-ți destabilizeze un jucător de la Pitești, doar spunând 2-3 fraze admirative. Pentru că presa va prelua. Și pleacă pe toate. Și tu vezi că vestiarul are 30 de persoane. Sigur va avea un ecou undeva și tu ceva din mersul lucrurilor la oamenii ăia vei perturba!”, a concluzionat crainicul lui Dinamo la emisiunea „Fanatik Dinamo”.

Dennis Politic, cu gândul la FCSB de când era la Dinamo
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
