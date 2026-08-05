Dennis Politic, de la FCSB la Rapid? Daniel Pancu reacționează după declarațiile lui Gigi Becali

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Este o variantă Dennis Politic pentru Rapid? Neînvinși în startul noului sezon, giuleștenii vor să continue această serie și la Arad, unde vor înfrunta rivala UTA, vineri, de la ora 21:00. La conferința de presă premergătoare jocului, Daniel Pancu (48 de ani) a vorbit despre atacantul care ar urma să semneze cu Rapid, Filip Stojilkovic, dar și despre transferurile pe care le mai așteaptă la gruparea giuleșteană.

Daniel Pancu, dezvăluiri despre noul atacant al Rapidului

Atacantul elvețian Filip Stojilkovic a sosit în România pentru a semna cu Rapid. Daniel Pancu a vorbit despre fotbalistul care a evoluat în sezonul trecut pentru Cracovia și Pisa. „Sper să treacă bine vizita medicală, e un jucător foarte bun, rămâne doar să se adapteze cât mai repede, dar fiind un jucător valoros, nu cred că va avea probleme. A jucat și în Polonia, a marcat destule goluri și mai toate meciurile s-au jucat într-o atmosferă asemănătoare cu ce avem noi aici.

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Cred că e un detaliu de care a ținut cont Filip Stojilkovic în alegerea lui de a fi alături de noi și a avea un an reușit împreună. Dacă se adaptează, conducerea va fi super încântată de efortul pe care l-a făcut, vă spun sigur. L-am văzut în multe meciuri”, a afirmat tehnicianul giuleștenilor. .

Ce a declarat Daniel Pancu înainte de UTA – Rapid

UTA are un start dificil în noul sezon, cu doar un punct obținut în primele 3 runde, însă Daniel Pancu a subliniat faptul că duelul de la Arad va fi unul dificil pentru Rapid: „Un meci de tradiție. Un teren foarte greu, dar unde Rapid are tradiție favorabilă, de mult timp nu am mai pierdut la Arad. O atmosferă caldă, o echipă foarte bună, cu jucători foarte buni calitativ în atac, care nu traversează o perioadă foarte bună. Mă refer la numărul de puncte, deși meritau mult mai mult în opinia mea. O echipă care va avea cu siguranță cuțitul între dinți, va trebui să ne ridicăm la nivelul lor, al atitudinii, al dorinței. UTA e foarte periculoasă. În niciun caz nu e în scădere față de sezonul trecut, mă aștept la un meci foarte complicat”.

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Tehnicianul a abordat și subiectul mentalității de la Rapid. „Mentalitatea se cultivă mult, e nevoie de foarte mult timp. Cu patronul discut încă de la primul amical despre mentalitate, cu Victor (n.r. Angelescu), cu Marius (n.r. Bilașco), cu Mario (n.r. Nicolae) vorbim despre mentalitate de câte ori ne întâlnim. Cu jucătorii vorbesc despre mentalitate în fiecare secundă pe care o petrec cu ei. Valoric, Rapid a fost în toți acești ani în primele 3, undeva pe drum se pierde ceva și cred că ăsta e lucrul pe care trebuie să insistăm. Valoare avem mare și vom avea și mai mare”, a spus Daniel Pancu.

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Ce întăriri mai așteaptă Daniel Pancu la Rapid. Sunt interesați giuleștenii de Dennis Politic?

Antrenorul Rapidului a confirmat că giuleștenii au nevoie de întăriri la mijlocul terenului, iar acesta a subliniat faptul că nu este interesat de . „Mai așteptăm întăriri, de două etape noi nu avem niciun mijlocaș central pe bancă. Jucăm cu improvizații după 3 etape. Cu siguranță în zona aia va mai veni cel puțin un jucător.

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(n.r. despre Dennis Politic) Am vorbit de câte extreme avem în lot. Mai sunt și la CFR Cluj niște jucători pe care-i iubesc și care sunt foarte valoroși, dar nu am pe unde. Vedeți pe cine punem pe bancă etapă de etapă”, a declarat Daniel Pancu, care a vorbit și despre : „Habar nu am de nimic. Absolut toți jucătorii sunt de vânzare, mai departe sunt lucruri care nu mă privesc. Nu sunt manager, sunt antrenor, antrenez ce am la dispoziție”.