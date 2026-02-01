Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dennis Politic, detalii de ultimă oră despre transferul în Grecia: „I-am spus lui Meme”. Exclusiv

Gigi Becali a lămurit situaţia lui Dennis Politic la FCSB. Atacantul va fi cedat în această perioadă de mercato în Grecia, la Panaitolikos, până în vară.
Marian Popovici
01.02.2026 | 17:06
Dennis Politic, detalii de ultimă oră despre transferul în Grecia: „I-am spus lui Meme”. Sursa: sportpictures.eu
Dennis Politic a fost cel mai scump transfer al verii la FCSB. Atacantul a fost luat de la Dinamo pentru 1 milion de euro plus Alexandru Musi. Evoluţiile fotbalistului au fost sub aşteptări, iar meciul cu Fenerbahce ar putea fi ultimul în tricoul campioanei.

Dennis Politic, cedat gratis în Grecia: „N-am eu nevoie de bani”

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Dennis Politic va fi cedat în Grecia, împrumut, până în vară. Patronul FCSB nu vrea niciun ban, urmând ca Panaitolikos să suporte doar salariul fotbalistului:

I-am spus lui Meme Stoica să îl dea la greci pe Dennis Politic. Nu ştiu ce a mai făcut. Am vorbit şi cu impresarul ăla din Grecia, că este machidon. I-am spus să ia legătura cu Meme Stoica şi să facă transferul.

Împrumut până în vară. N-am eu nevoie de bani. Ce, dacă eu dau jucători împrumut, mai vreau şi bani? Ori îl vând, ori îl ţin eu. El va merge împrumut şi o să îi suporte salariul. Aşa e normal”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Grecii îl aşteaptă pe Dennis Politic: „Cazul său rămâne automat deschis”

Grecii îl aşteaptă cu braţele deschise pe atacantul român. După meciul cu Fenerbahce, cei de la Sportal.gr au scris că pista Panaitolikos s-a redeschis, mai ales că Gigi Becali e gata să îl dea gratis:

„Politic rămâne în centrul atenției pentru Panaitolikos. Acesta a fost titular cu Fenerbahce și a fost schimbat la pauză, iar Gigi Becali s-a răzgândit. Potrivit partronului de la FCSB, fotbalistul poate ajunge în cele din urmă la Panetolikos.

Nu este exclus ca acesta să-și continue cariera la Panaitolikos. După meci, Gigi Becali a declarat presei din țara sa că Dennis Politic ar putea fi împrumutat în Grecia. Cazul său rămâne automat deschis, dar și dificil”, au scris grecii.

Marian Popovici
