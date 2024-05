Dennis Politic, erou în Dinamo – Csikszereda 2-0, pus în dificultate de o întrebare: „M-am uitat pe contract”

. Dennis Politic a fost protagonistul partidei, marcând ambele goluri ale gazdelor pe Arena Națională.

Dennis Politic, după Dinamo – Csikszereda 2-0: „A fost o fază instinctivă”

Acesta a vorbit despre șansele pe care „câinii” le au după victoria obținută în fața divizionarei secunde și a explicat .

ADVERTISEMENT

„Mă bucur foarte mult pentru victorie, pentru echipă, și pe plan personal, că mi-au intrat două goluri. Puteam marca mai mult, am avut multe ocazii. Au venit cu gândul să nu ia gol, dar știam că după primul gol vor apărea mai multe ocazii.

La al doilea gol a fost o fază instinctivă, dar mereu exersez pătrunderile, nu a fost ceva la întâmplare. Acolo am văzut spațiu, la colțul scurt, și acolo am dat”, a declarat Dennis Politic.

ADVERTISEMENT

Dennis Politic, despre contractul său cu Dinamo: „Nu pot să intru în detalii”

Cel mai în formă fotbalist al lui Dinamo a fost pus în dificultate la interviu atunci când a fost întrebat despre situația sa contractuală și despre viitorul său la clubul din Ștefan cel Mare.

„Nu mă gândesc la un transfer, eu sunt aici, sunt fericit. Nu am terminat treaba, mai avem un meci. Mă oftic că nu am dat mai multe și nu am rezolvat barajul de acum.

ADVERTISEMENT

Eu mai am contract și rămân aici momentan, sunt fericit să fiu aici. Dacă voi mai fi aici, voi da totul și sezonul viitor. M-am uitat pe contract, dar nu pot să intru în detalii.

Deocamdată mă gândesc la Dinamo, iar când va veni ofertă din străinătate voi vrea să merg acolo. A fost o atmosferă senzațională, mă bucur că le-am pus un zâmbet pe față.

ADVERTISEMENT

A fost o atmosferă extraordinară. E 50 la sută rezolvată salvarea, mai avem un meci. Știm că vor da și ei totul, vom merge acolo concentrați să ne salvă”, a mai declarat Dennis Politic.