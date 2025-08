Dennis Politic, extrem de motivat înainte de primul Dinamo – FCSB în tricoul roș-albastru: „Abia aștept să joc!”. Alibec promite spectacol: „Am marcat la fiecare derby”. Video

Dennis Politic și Denis Alibec au prefațat meciul Dinamo – FCSB de sâmbătă seară de pe Arena Națională din etapa a patra a Superligii, programat să înceapă la ora 21:30.

Dennis Politic este pregătit de primul meci Dinamo – FCSB de când a schimbat taberele: „Abia aștept! Suntem jucători profesioniști până la urmă”

Fostul fotbalist al „câinilor” a punctat în mod special faptul că nu are regrete pentru că a schimbat taberele în această vară. În plus, chiar a transmis că este nerăbdător să intre pe teren în această partidă.

De asemenea, jucătorul crescut de Manchester United a mai subliniat și că a reușit să se adapteze foarte bine și foarte repede la campioana României, chestiune care bineînțeles că nu poate fi decât îmbucurătoare pentru fanii echipei roș-albastre.

„Abia aștept să joc acest meci. Suntem jucători profesioniști până la urmă și eu o să dau sută la sută pentru FCSB și îmi doresc foarte mult să câștigăm.

(n.r. Despre situația inversă cu Alexandru Musi) Da, și eu sunt foarte fericit să fiu aici. Cum am spus mai devreme, cu toții am câștigat. M-am adaptat destul de bine, am găsit un grup de băieți cu caracter frumos și nu am avut niciodată probleme de adaptare.

Sunt un băiat căruia îi place să fie sociabil și mă adaptez destul de repede în orice grup și chiar îmi doresc foarte mult să ajut echipa și mi-aș dori să ne atingem obiectivele în sezonul acesta”, a spus pentru EAD, deținătorul drepturilor de televizare pentru Superliga.

Denis Alibec are planuri mari înaintea duelului de pe Arena Națională: „Chiar cred că am marcat la fiecare derby”

Revenit în această vară la FCSB, fostul fotbalist de la Farul Constanța a ținut cu această ocazie să sublinieze că în perioada precedentă petrecută de el la echipa roș-albastră a reușit de multe ori să înscrie împotriva lui Dinamo.

„Da, și în perioada trecută în derby jucam foarte bine, chiar cred că am marcat la fiecare derby și sper să o fac și anul acesta.

Sunt meciuri incredibile, la care Național Arena se umple mereu, cred că sunt cele mai frumoase”, a declarat și pentru sursa citată anterior.