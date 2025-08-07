Dennis Politic, făcut „pachet” chiar înainte de FCSB – Drita: „Toată lumea e obosită. Să se gândească dacă vrea să facă performanță sau nu”

. Transferat în această vară de la rivala Dinamo, internaționalul român a debutat cu gol la noua echipă, în meciul cu CFR Cluj din Supercupă, dar mai apoi a avut evoluții dezamăgitoare, fiind afectat și de o problemă medicală. Fostul mare internațional Bogdan Stelea a vorbit despre situația lui Politic.

ADVERTISEMENT

Bogdan Stelea a dat verdictul în privința lui Dennis Politic

Fostul goalkeeper e de părere că Dennis Politic are o problemă de ordin mental după transferul la FCSB, care îi afectează puternic evoluțiile din teren. „Politic are o problemă mentală, el spune că suferă și că e obosit. Nu știu de ce îi e frică.

Trebuie să se gândească bine dacă vrea să facă performanță, dacă vrea să facă sport profesionist sau nu! E vorba de o problemă mentală, nu e de altceva. Toată lumea e obosită, dar cu asta înveți să trăiești. La început suferi, dar după ești pregătit și nu mai suferi.

ADVERTISEMENT

Am citit undeva că Politic are niște probleme care țin mai mult de mental și că tot timpul invoca anumite accidentări. Se ducea, îi făceau RMN-uri și nu apărea absolut nimic, dar el spunea că are probleme”, a declarat Bogdan Stelea pentru .

Gigi Becali a vorbit despre situația lui Dennis Politic

Și patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a fost dezamăgit de evoluțiile lui Dennis Politic, ținând cont de faptul că a plătit un milion de euro celor de la Dinamo pentru a-l transfera pe fotbalistul de 25 de ani.

ADVERTISEMENT

De asemenea, „câinii” l-au primit și pe . „Ce a făcut, ce n-a făcut, zice: ‘Domne, sunt foarte obosit, sunt foarte obosit. Domne, n-am făcut așa ceva până acum, sunt foarte obosit, sunt foarte obosit’.

ADVERTISEMENT

Păi, până când? Trebuie odată. El poate juca, el nu e accidentat. E obosit. A doua repriză, dacă e nevoie, îl folosim, nu?”, a afirmat Gigi Becali cu o zi înainte de partida FCSB – Drita. Într-adevăr, și ar putea să-și facă apariția pe gazon în partea secundă.