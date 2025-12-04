Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”

Dennis Politic (25 de ani) are zilele numărate la FCSB. Sunt deja tot mai multe semne că mijlocașul adus de la Dinamo va pleca de la echipa lui Gigi Becali
Cristian Măciucă
04.12.2025 | 12:14
Dennis Politic final de aventura la FCSB Ce a patit fotbalistul la Arad E clar ca va pleca
EXCLUSIV FANATIK
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”. FOTO: Fanatik
Adus cu surle și trâmbițe în vară, Dennis Politic nu reușește să se impună la FCSB. Fostul căpitan al lui Dinamo nu a fost folosit nici măcar în echipa experimentală de la Arad, acolo unde campioana a pierdut în fața UTA-ei, scor 0-3.

Pleacă Dennis Politic de la FCSB?

Dennis Politic (25 de ani) a ajuns într-o situație critică la FCSB. Extrema stângă a roș-albaștrilor a rămas rezervă neutilizată la Arad, acolo unde roș-albaștrii au pierdut cu 0-3 în etapa a 2-a din grupele Cupei României. Analiștii FANATIK SUPERLIGA sunt convinși că mijlocașul are zilele numărate la clubul lui Gigi Becali. 

„E clar că va pleca. Eu cred că va pleca. Eu nu înțeleg. Forțezi niște jucătorii… Prețul e exorbitant. Musi plus atâția bani. Ai forțat niște jucători, care până la momentul în care ai început să îi forțezi nu arătaseră mai nimic. Bă, ăsta a jucat bine la Dinamo. A arătat ceva la Dinamo. Nu s-a adaptat, ok. E clar că și cei de acolo se așteptau ca Politic să livreze mai mult, să aibă alt randament.

Ținând cont pentru ce l-ai adus, în ce poziție l-ai adus… Pare că e caz închis. Și nici nu cred că are cum să dea randament. Prima condiție ca să reziști la FCSB este să fii puternic psihic. El de când a venit s-a văzut că nu e în mediul în care trebuie. De la început. L-a băgat puțin, l-a scos. 

Eu sunt convins că nu se gândește niciunul când semnează că va fi în situația aia. Pentru că presiunea de la FCSB nu e în nicio altă parte și nu ști cum vei reacționa. De la TV, ești puternic, ești șmecher. Hai, Domne, ce i-a făcut. Zice patronul, ce dacă zice? Îi intră 20.000/lună. Ce, nu rezist eu? Uite că nu reziști tu. Că e o situație nouă, nu te-ai mai întâlnit cu ea. Și mulți nu rezistă”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Unde ar putea ajunge Dennis Politic

Dennis Politic a fost legitimat la FCSB în vara lui 2025, când Gigi Becali a plătit 970.000 de euro pentru transferul său de la Dinamo, acolo unde l-a dat la schimb și pe Alexandru Musi. În 22 de meciuri pentru roș-albaștri, Politic a marcat 3 goluri.

(n.r. – Ce urmează pentru Politic?) Plecarea, despărțirea”, a răspuns Marius Mitran. „Eu zic că în momentul de față și jucătorul va pune presiune să plece. Păi acum când joacă toată lumea și numai eu nu joc?”, a adăugat Niță. „Iar mutarea de aseară e aproape o rugăminte. ‘Vino și presează-mă să pleci’. Iar pentru că n-a jucat încă la alt club în acest campioant, mutarea tare ar fi să plece la Dinamo”, a mai spus Mitran.

Dennis Politic, FINAL DE AVENTURA la FCSB!? DISCUTII APRINSE dupa ce A FOST UMILIT la Arad

Tags:
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
