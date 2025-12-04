Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”

ADVERTISEMENT

Adus cu surle și trâmbițe în vară, Dennis Politic nu reușește să se impună la FCSB. Fostul căpitan al lui Dinamo nu a fost folosit nici măcar acolo unde campioana a pierdut în fața UTA-ei, scor 0-3.

Pleacă Dennis Politic de la FCSB?

Dennis Politic (25 de ani) a ajuns într-o situație critică la FCSB. Extrema stângă a roș-albaștrilor a rămas rezervă neutilizată la Arad, acolo unde roș-albaștrii au pierdut cu 0-3 în etapa a 2-a din grupele Cupei României. Analiștii FANATIK SUPERLIGA sunt convinși că

ADVERTISEMENT

„E clar că va pleca. Eu cred că va pleca. Eu nu înțeleg. Forțezi niște jucătorii… Prețul e exorbitant. Musi plus atâția bani. Ai forțat niște jucători, care până la momentul în care ai început să îi forțezi nu arătaseră mai nimic. Bă, ăsta a jucat bine la Dinamo. A arătat ceva la Dinamo. Nu s-a adaptat, ok. E clar că și cei de acolo se așteptau ca Politic să livreze mai mult, să aibă alt randament.

Ținând cont pentru ce l-ai adus, în ce poziție l-ai adus… Pare că e caz închis. Și nici nu cred că are cum să dea randament. Prima condiție ca să reziști la FCSB este să fii puternic psihic. El de când a venit s-a văzut că nu e în mediul în care trebuie. De la început. L-a băgat puțin, l-a scos.

ADVERTISEMENT

Eu sunt convins că nu se gândește niciunul când semnează că va fi în situația aia. Pentru că presiunea de la FCSB nu e în nicio altă parte și nu ști cum vei reacționa. De la TV, ești puternic, ești șmecher. Hai, Domne, ce i-a făcut. Zice patronul, ce dacă zice? Îi intră 20.000/lună. Ce, nu rezist eu? Uite că nu reziști tu. Că e o situație nouă, nu te-ai mai întâlnit cu ea. Și mulți nu rezistă”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Unde ar putea ajunge Dennis Politic

Dennis Politic a fost legitimat la FCSB în vara lui 2025, când Gigi Becali a plătit 970.000 de euro pentru transferul său de la Dinamo, acolo unde l-a dat la schimb și pe Alexandru Musi. În 22 de meciuri pentru roș-albaștri, Politic a marcat 3 goluri.

„(n.r. – Ce urmează pentru Politic?) Plecarea, despărțirea”, a răspuns Marius Mitran. „Eu zic că în momentul de față și jucătorul va pune presiune să plece. Păi acum când joacă toată lumea și numai eu nu joc?”, a adăugat Niță. „Iar mutarea de aseară e aproape o rugăminte. ‘Vino și presează-mă să pleci’. Iar pentru că n-a jucat încă la alt club în acest campioant, mutarea tare ar fi să plece la Dinamo”, a mai spus Mitran.

ADVERTISEMENT