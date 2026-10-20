Sport

Dennis Politic, gest care l-ar face mândru chiar și pe Gigi Becali! Mesaj emoționant înainte de FCSB – Rapid

Traian Terzian
21.10.2026 | 01:01
Dennis Politic gest care lar face mandru chiar si pe Gigi Becali Mesaj emotionant inainte de FCSB Rapid
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Gestul umanitar făcut de Dennis Politic (26 de ani) înainte de FCSB - Rapid. Sursă foto: colaj Fanatik
Fotbalul românesc se pregătește de marele derby dintre FCSB și Rapid. Înaintea acestui joc, Dennis Politic s-a implicat într-o campanie umanitară.
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Chiar dacă este în plină pregătire a derby-ului FCSB – Rapid, din etapa a 13-a a SuperLigii, Dennis Politic (26 de ani) a făcut un gest superb care să-i ajute pe copiii afectați de o boală rară. Atacantul a îndemnat la o strângere de fonduri pentru micuții diagnosticați cu epidermoliza buloasă.

Gest umanitar făcut de Dennis Politic înainte de FCSB – Rapid

Fotbalistul transferat ca o mare vedetă de la Dinamo, dar care nu a reușit să se impună la FCSB, a transmis un mesaj prin care cere ajutorul pentru acești copii. El vrea să adune o sumă importantă pentru ”copiii fluturi”, așa cum sunt cunoscuți cei care suferă de această afecțiune.

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Într-o postare făcută pe contul său de TikTok la care a scris ”Hai să transformăm recunoștința noastră într-o binecuvântare pentru acești copii”, Dennis Politic s-a implicat în campania de strângere de fonduri. ”I-ai mulțumit vreodată lui Dumnezeu pentru faptul că ești sănătos? Din păcate pentru copiii fluturi fiecare zi înseamnă durere și ore întregi de suferință și de pansamente.

Vreau să te invit prin ‘plicul recunoștinței’ să pui deoparte 5 lei în fiecare zi pentru 50 de zile. Un total de 250 de lei ca gest de mulțumire față de Dumnezeu pentru sănătatea ta. La final, cei 250 de lei vor merge către Asociația ‘Miros de cer’ pentru a-i ajuta pe acești copilași. Haideți împreună să ne implicăm!”, este mesajul fotbalistului.

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Ce este epidermoliză buloasă

”Copiii fluture” reprezintă denumirea populară pentru copiii diagnosticați cu epidermoliză buloasă, o boală genetică rară și incurabilă care afectează pielea și mucoasele și are un impact semnificativ asupra calității vieții persoanelor afectate. Pielea celor afectați este la fel de sensibilă și vulnerabilă ca aripile unui fluture și se poate rupe, crăpa sau răni extrem de ușor chiar și la traumatisme minore, frecare sau presiune.

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Boala este cauzată de mutații genetice care blochează producția de proteine necesare pentru a fixa straturile pielii împreună și nu are vindecare. Tratamentul se concentrează pe protejarea pielii, schimbarea zilnică a pansamentelor speciale, calmarea durerii și suport nutrițional.

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Pe lângă suferința fizică uriașă, pacienții se confruntă adesea cu izolare deși boala nu este contagioasă. Această afecțiune este asociată cu tulburări emoționale și psihologice, iar persoanele afectate pot resimți anxietate, depresie și stres.

Laurențiu Reghecampf vrea să-l salveze pe Politic

Deși adus de la rivala Dinamo ca o mare vedetă, Dennis Politic nu a reușit să se impună la FCSB. A fost împrumutat la FC Hermannstadt, dar a revenit în lotul ”roș-albaștrilor” în această vară. Însă, Gigi Becali s-a săturat de el și la un moment dat a fost dispus chiar să-l cedeze gratis.

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Însă, lucrurile s-au schimbat odată cu întoarcerea lui Laurențiu Reghecampf la conducerea echipei. Tehnicianul crede că va putea să-l resusciteze pe Politic, iar FANATIK a aflat în exclusivitate că i-a transmis patronului că până la iarnă jucătorul va fi pus pe picioare.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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