Dennis Politic îi răspunde lui Gigi Becali după criticile dure: „Dau tot ce pot!”

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Dennis Politic i-a răspuns lui Gigi Becali, după o perioadă lungă de timp în care a fost criticat constant de patronul FCSB. Politic nu pare afectat de cuvintele patronului, însă pare împăcat de ideea că ar putea să se despartă de echipă la iarnă.

Gigi Becali a anunțat public că e dispus să-l dea pe gratis pe Dennis Politic oricui dorește

„Îl dau gratis la oricine vrea să-l ia. Cine vrea şi ascultă, să-l ia pe Politic. M-a costat două milioane… luaţi-l, tată. E posibil, mă gândesc, ca lumea să fi avansat şi eu să fi rămas în urmă. Cu tehnologia, cu ce înseamnă fotbalul”, este faimoasa declarație a lui Gigi Becali din august 2026, cu trimitere directă la Politic.

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Acum, fotbalistul a avut ocazia să îi răspundă pentru prima dată oficial lui Becali. Surprinzător, fotbalistul a fost introdus la pauză în teren în locul lui Boutoutaou, însă nu a impresionat. Nu se gândește că echipa sa va rata play-off-ul, dar nici nu știe dacă va mai avea prea multe zile la FCSB.

Dennis Politic îi răspunde lui Gigi Becali după ce a fost criticat în ultimele 6 luni

Trebuie să arătăm mult mai bine după vacanță. Cam toate echipele tind să facă asta cu noi, mai ales după ce înscriu un gol, să se închidă. Eu mă antrenez cât de bine pot, dau tot ce pot. Ușor nu e la FCSB. Eu sunt bine mental, încerc să-mi văd de treaba mea, să nu ascult ce e în jur, ce se scrie, ce se spune.

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Când intru pe teren, încerc să ajut echipa pe cât pot. Mă bucur că am avut ocazia să joc mai mult de când a venit mister. Îi mulțumesc pentru încrederea acordată, încerc să ajut, să muncesc. , să muncim mai mult. Cu siguranță vom analiza partida de astăzi și urmează două săptămâni în care vom munci din greu. Nu pot să spun că ne sperie. De când a venit mister, am început bine, cu trei victorii, iar acum au venit trei înfrângeri.

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Sunt sigur că vom regla situația. Individual, avem cel mai bun lot, avem calitate mare în echipă, dar sunt destul de mulți jucători noi și trebuie să ne omogenizăm. Nu vrem să ne gândim la asta (n.r. – ratarea play-off-ului). Știu că mai este timp, avem calitatea necesară și experiența să reglăm situația”, a punctat Politic.