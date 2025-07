Dennis Politic, în extaz după golul din FCSB – CFR Cluj: „E cea mai frumoasă seară! Visezi de când ești copil să vezi o tribună întreagă care se bucură”

Transferat în această vară de la Dinamo, Dennis Politic și-a făcut debutul la FCSB în Supercupa României, contra lui CFR Cluj. , iar echipa sa s-a impus cu 2-1 și a cucerit trofeul.

Ce a declarat Dennis Politic după golul marcat în FCSB – CFR Cluj 2-1

Dennis Politic a fost introdus la pauză în meciul cu CFR Cluj, în locul lui Juri Cisotti. La doar două minute după ce a intrat pe teren, noul transfer al celor de la FCSB a reușit să deschidă scorul. Politic a fost pe fază după o respingere a lui Bolgado, a preluat balonul și a trimis un șut excelent din afara careului, la care Hindrich nu a avut nicio șansă.

ADVERTISEMENT

„Este cea mai frumoasă seară de până acum! Este un moment extraordinar de frumos pentru mine. Mă bucur foarte mult că am obținut victoria, că am marcat. Nu se poate să fie mai frumos.

Am încercat să mă poziționez la ‘ciupercă’, am zis că dacă am o oportunitate de acolo, trag. A fost un sentiment de vis, visezi de când ești copil să vezi o tribună întreagă care se bucură”, a afirmat Politic la finalul întâlnirii.

ADVERTISEMENT

, însă ultimul cuvânt a aparținut „roș-albaștrilor”. În prelungirile jocului, , iar FCSB a devenit supercampioana României.

Dennis Politic: „S-a văzut că am destulă vână”

Declarat „omul meciului” la finalul întâlnirii, Dennis Politic a vorbit și despre starea sa fizică, acesta având mari probleme cu accidentările în perioada petrecută la Dinamo. „Sunt foarte fericit că sunt aici, băieții m-au primit foarte bine. O să dau 100% pe teren. Fizic mă simt foarte bine, sunt în creștere, încerc să echilibrez musculatura.

ADVERTISEMENT

S-a văzut și în seara aceasta că am destulă vână. Comportamentul meu din afara terenului nu s-a schimbat. Eu sunt la fel de profesionist, poate chiar mai profesionist pentru că jucăm din trei în trei zile. Se ocupă bine de mine cei din staff de la FCSB”, a declarat Politic la flash-interviu după .