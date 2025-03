Dennis Politic, în pragul disperării după a patra accidentare musculară din acest sezon: „Nu mai înțeleg ce se întâmplă cu mine”

„Eternul Derby” s-a terminat cu același rezultat din ultimii ani. Dinamo nu a reușit nici de această dată să scoată măcar un rezultat de egalitate în fața rivalilor de la FCSB, deși au condus meciul, la fel ca în ultima întâlnire. Cel ce a pasat decisiv la golul lui Perica, Atacantul lui Dinamo nu găsește care poate fi motivul acestor leziuni musculare repetate. El a declarat că face totul cât se poate de profesionist, însă aceste accidentări continuă să i se întâmple.

Dennis Politic, copleșit de disperare după ce „s-a rupt” din nou în Dinamo – FCSB 1-2

Dinamo – FCSB a fost primul „Derby de România” din play-off după o pauză de foarte mulți ani. însă s-au văzut egalați până la pauză, prin golul marcat de David Miculescu.

prin care își putea duce din nou echipa în avantaj, iar ocaziile s-au răzbunat. iar mingea s-a oprit direct în vinclul porții apărate de Roșca.

Dennis Politic, căpitanul lui Dinamo, a părăsit terenul în lacrimi la jumătatea celei de-a doua reprize, după ce a suferit o nouă accidentare musculară, a patra din acest sezon. Atacantul dinamovist nu înțelege de ce i se întâmplă toate aceste ghinioane.

Dennis Politic: „E frustrant. Nu înțeleg de ce mi se întâmplă asta”

Dennis Politic a ajuns la limita disperării după ce a suferit o nouă accidentare musculară, de această dată la celălalt picior, în meciul dintre Dinamo și FCSB: „E frustrant, atât din punct de vedere personal, cât și colectiv. Nu înțeleg de ce mi se întâmplă asta. Încerc să fiu cât se poate de profesionist și tot mi se întâmplă aceste accidentări.

Frustrant colectiv este pentru că am pierdut din nou. Din teren părea că avem meciul în mână. Am înscris primii, am luptat, am avut atitudine bună, însă au înscris înainte de pauză din fază fixă, apoi gol superb al lui Baba Alhassan… dacă reușeam să dăm gol prin Stipe (n.r. – Perica), era altceva.

Nu i-am simțit mai buni, vă spun sincer. Aparent trebuie să muncim mai mult, nu a fost suficient în seara asta. Trebuie să ne luăm revanșa. Este deja a patra oară când mi se întâmplă (n.r. – Accidentarea musculară). E la celălalt picior, însă e aceeași accidentare, la bicepsul femural”, a spus Dennis Politic la finalul meciului dintre Dinamo și FCSB, pentru

Dennis Politic face tot ce este posibil pentru a evita aceste incidente nefericite, însă ghinioanele continuă să apară pentru atacanul lui Dinamo: „Am fost la controale, RMN-uri, încerc să mă antrenez bine, să dorm bine, să mă hidratez, să mănânc bine… Alți jucători fac sprinturi până în minutul 90 și nu li se întâmplă așa ceva. O să încerc să fac tot ce ține de mine să-i dau de cap, să nu se mai întâmple”, a adăugat atacantul dinamovist.

„Prefer recuperarea naturală”

Deși a suferit o nouă accidentare, Dennis Politic spune că refuză să mai meargă la „vraciul” Marijana Kovacevic, care este arhicunoscută pentru recuperările rapide pe care le face în urma leziunilor musculare:

„Prefer recuperarea pe cale naturală, cred că e cea mai bună variantă. Pentru noi, obiectivul principal a fost intrarea în play-off, dar odată cu accederea în primele șase, ne-am setat alte obiective. Am făcut o partidă slabă la Cluj, dar astăzi am jucat bine, însă plecăm tot cu o înfrângere. Am fost atât de aproape, dar totodată atât de departe”, a conchis Dennis Politic.