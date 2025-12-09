Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dennis Politic, marea enigmă de la FCSB: ”Acuză în continuare dureri, dar nu apar modificări la analizele medicale”

FCSB a avut o mulțime de jucători indisponibili pentru derby-ul cu Dinamo, iar pe această listă s-a aflat și Dennis Politic. Jucătorul acuză în continuare dureri.
Traian Terzian
09.12.2025 | 14:30
Dennis Politic marea enigma de la FCSB Acuza in continuare dureri dar nu apar modificari la analizele medicale
EXCLUSIV FANATIK
Dennis Politic acuză în continuare dureri și de aceea nu a jucat în FCSB - Dinamo 0-0. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Meme Stoica a vorbit despre starea de sănătate a lui Dennis Politic și despre durerile pe care fotbalistul le resimte și care nu îi permit să joace.

Dennis Politic acuză dureri și nu poate evolua pentru FCSB

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a precizat sec că Dennis Politic acuză dureri deși la analizele medicale nu se observă nimic, dar nu a vrut să intre mai mult în detalii.

ADVERTISEMENT

”Mai era varianta Politic (n.r. – pentru derby-ul cu Dinamo), dar de câteva etape acuză niște dureri. A făcut RMN-uri peste RMN-uri, nu pare că ar avea modificări, dar el acuză dureri.

Nu apar modificări la analizele medicale, dar el acuză în continuare dureri. Din moment ce spune că îl doare, îl doare”, a declarat Mihai Stoica, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, despre situația medicală a jucătorului transferat în vară de la Dinamo.

ADVERTISEMENT
Soldații ucraineni îl sfidează pe Vladimir Putin. Reportaj cutremurător din cel mai fierbinte...
Digi24.ro
Soldații ucraineni îl sfidează pe Vladimir Putin. Reportaj cutremurător din cel mai fierbinte punct al frontului (BBC)

Are Politic zilele numărate la FCSB?

Folosit destul de puțin din cauza problemelor medicale cu care s-a confruntat pe parcursul sezonului, Dennis Politic nici nu a reușit să impresioneze în tricoul celor de la FCSB după transferul neașteptat de la Dinamo. Iar analiștii FANATIK SUPERLIGA sunt de părere că va fi lăsat să plece.

ADVERTISEMENT
După ce bucureștenii au fost amăgiți mulți ani, Ciprian Ciucu are în proiect...
Digisport.ro
După ce bucureștenii au fost amăgiți mulți ani, Ciprian Ciucu are în proiect o adevărată "bijuterie"

”E clar că va pleca. Eu cred că va pleca. Eu nu înțeleg. Forțezi niște jucători… Prețul e exorbitant. Musi plus atâția bani. Bă, ăsta a jucat bine la Dinamo. A arătat ceva la Dinamo. Nu s-a adaptat, ok. E clar că și cei de acolo se așteptau ca Politic să livreze mai mult, să aibă alt randament.

Ținând cont pentru ce l-ai adus, în ce poziție l-ai adus… Pare că e caz închis. Și nici nu cred că are cum să dea randament. Prima condiție ca să reziști la FCSB este să fii puternic psihic. El de când a venit s-a văzut că nu e în mediul în care trebuie. De la început. L-a băgat puțin, l-a scos”, a spus Robert Niță.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, soluție inedită pentru Politic

În ciuda faptului că Dennis Politic a jucat destul de puțin, iar evoluțiile nu au fost cele așteptate, Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGAare o soluție pentru a-l aduce pe drumul cel bun pe jucătorul transferat de la Dinamo.

”Eu cred în Politic și cred că va exploda și își va reveni. De ce cred? Nu poate cineva să-ți ia viteza și explozia. El este foarte cuminte și cu bun simț, eu l-am cunoscut. Trebuie să joace 2-3 meciuri bune, să capete puțin tupeu, iar apoi cred că va fi cel pe care l-am vrut.

Îi trebuie un meci mare și să vedem, poate-l botez, că el e sectar, și să-l botez ortodox. O să-i propun eu în ianuarie, când vine Boboteaza, nu știu dacă vrea. O să-i zic: ‘Băi, Politic, tată… haide, măi, Dennis, măi, să te fac om adevărat, cu viață în tine. Să te fac ortodox, să te botez’”, a afirmat Becali.

Dennis Politic, probleme medicale uluitoare

Zeljko Kopic, discurs în premieră în limba română la Super Gala Fanatik 2025....
Fanatik
Zeljko Kopic, discurs în premieră în limba română la Super Gala Fanatik 2025. Dialog de senzație cu Gigi Becali: „Ești singurul antrenor care mă bate”
Emeric Ienei, omagiat la Super Gala Fanatik 2025: “Legendele nu mor niciodată!”. Discurs...
Fanatik
Emeric Ienei, omagiat la Super Gala Fanatik 2025: “Legendele nu mor niciodată!”. Discurs profund al nepotului regretatului antrenor
Clubul din SuperLiga a pompat 300.000 de euro dintr-un foc pentru liniștea echipei:...
Fanatik
Clubul din SuperLiga a pompat 300.000 de euro dintr-un foc pentru liniștea echipei: „Când i-am plătit, unii jucători nici nu mai știam că au fost la noi”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Cum l-a caracterizat David Popovici pe chinezul acuzat că l-a învins pentru că...
iamsport.ro
Cum l-a caracterizat David Popovici pe chinezul acuzat că l-a învins pentru că a trișat: 'E firesc!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!