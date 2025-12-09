Dennis Politic, marea enigmă de la FCSB: ”Acuză în continuare dureri, dar nu apar modificări la analizele medicale”

ADVERTISEMENT

În direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Meme Stoica a vorbit despre starea de sănătate a lui Dennis Politic și despre durerile pe care fotbalistul le resimte și care nu îi permit să joace.

Dennis Politic acuză dureri și nu poate evolua pentru FCSB

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a precizat sec că Dennis Politic acuză dureri deși la analizele medicale nu se observă nimic, dar nu a vrut să intre mai mult în detalii.

”Mai era varianta Politic (n.r. – pentru derby-ul cu Dinamo), dar de câteva etape acuză niște dureri. A făcut RMN-uri peste RMN-uri, nu pare că ar avea modificări, dar el acuză dureri.

Nu apar modificări la analizele medicale, dar el acuză în continuare dureri. Din moment ce spune că îl doare, îl doare”, a declarat Mihai Stoica, la , despre situația medicală a jucătorului transferat în vară de la Dinamo.

Are Politic zilele numărate la FCSB?

Folosit destul de puțin din cauza problemelor medicale cu care s-a confruntat pe parcursul sezonului, Dennis Politic nici nu a reușit să impresioneze în tricoul celor de la FCSB după transferul neașteptat de la Dinamo. Iar analiștii FANATIK SUPERLIGA sunt de părere că .

”E clar că va pleca. Eu cred că va pleca. Eu nu înțeleg. Forțezi niște jucători… Prețul e exorbitant. Musi plus atâția bani. Bă, ăsta a jucat bine la Dinamo. A arătat ceva la Dinamo. Nu s-a adaptat, ok. E clar că și cei de acolo se așteptau ca Politic să livreze mai mult, să aibă alt randament.

Ținând cont pentru ce l-ai adus, în ce poziție l-ai adus… Pare că e caz închis. Și nici nu cred că are cum să dea randament. Prima condiție ca să reziști la FCSB este să fii puternic psihic. El de când a venit s-a văzut că nu e în mediul în care trebuie. De la început. L-a băgat puțin, l-a scos”, a spus Robert Niță.

Gigi Becali, soluție inedită pentru Politic

În ciuda faptului că Dennis Politic a jucat destul de puțin, iar evoluțiile nu au fost cele așteptate, Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că pe jucătorul transferat de la Dinamo.

”Eu cred în Politic și cred că va exploda și își va reveni. De ce cred? Nu poate cineva să-ți ia viteza și explozia. El este foarte cuminte și cu bun simț, eu l-am cunoscut. Trebuie să joace 2-3 meciuri bune, să capete puțin tupeu, iar apoi cred că va fi cel pe care l-am vrut.

Îi trebuie un meci mare și să vedem, poate-l botez, că el e sectar, și să-l botez ortodox. O să-i propun eu în ianuarie, când vine Boboteaza, nu știu dacă vrea. O să-i zic: ‘Băi, Politic, tată… haide, măi, Dennis, măi, să te fac om adevărat, cu viață în tine. Să te fac ortodox, să te botez’”, a afirmat Becali.