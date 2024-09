Dennis Politic, mesaj războinic pentru FCSB după Dinamo – FC Botoșani 2-2: „Suntem favoriți!”

Fotbaliștii „câinilor” au avut un avantaj de două goluri, însă moldovenii au reușit să revină și să scoată un punct, atunci când nimeni nu se mai aștepta ca soarta meciului să fie schimbată.

Dennis Politic, mesaj războinic pentru FCSB după Dinamo – FC Botoșani

cu FC Botoșani, fiind supărat pentru că echipa sa a pierdut victoria: „Am pierdut două puncte astăzi. La 2-0 trebuia să ţinem de minge. Golurile au venit din greşeli personale, trebuia să gestionăm mai bine.

ADVERTISEMENT

Chiar şi cu cele două puncte pierdute din seara asta, mă bucur că nu am pierdut. Mergem la Constanţa să luăm cele 3 puncte. Mă bucur că am dat gol, sunt supărat că am făcut egal”.

Totodată, Dennis Politic a vorbit și despre meciul cu FCSB din Cupa României Betano, fiind încrezător înaintea duelului contra campioanei României: „Dacă ne uităm în clasament și la forma pe care o avem, chiar suntem favoriți!”

ADVERTISEMENT

„Trebuie să fie o învățătură de minte pentru noi!”

după remiza din meciul de pe teren propriu cu FC Botoșani, mai ales că au avut două goluri în avantaj: „Am făcut un meci bun, din păcate în repriza a doua nu am știut bine să gestionăm meciul. Trebuie să fie o învățătură de minte pentru noi, cred că putem să gestionăm mai bine acest avantaj.

Dacă nu-mi dădea al doilea galben nu aș fi vrut să vorbesc despre domnul arbitru. M-a așteptat să fac un fault după o discuție pe care am avut-o la penalty.

ADVERTISEMENT

La al doilea fault am alunecat, nu a fost o intenție din partea mea să-l faultez. Am avut o discuție mai aprinsă la VAR, greșesc și eu, dar am fost așteptat la primul fault și am primit primul galben”.

„Mergem înainte, mergem la următorul meci ca să câștigăm cele trei puncte. Suntem mulți accidentați, e normal să vină și suspendări până la urmă. Nu e plăcut să fie atâți indisponibili, dar sper să trecem cu bine peste această perioadă, pentru că urmează după pauza.

ADVERTISEMENT

Noi vrem să fim agresivi în sensul bun. Sunt lucruri care se întâmplă în fotbalul mare, nu doar la noi, trebuie să fim mai atenți mai ales când primești primul galben”, a mai spus Raul Opruț.

Dennis Politic, declarații după Dinamo - FC Botoșani 2-2