Dennis Politic, mesaj special pentru fani la o zi după ce a câștigat primul trofeu la FCSB. Dinamoviștii au luat cu asalt secțiunea de comentarii

Dennis Politic și-a făcut debutul oficial în tricoul celor de la FCSB. Fotbalistul adus de la rivala Dinamo a intrat la pauza meciului cu CFR Cluj și pentru campioana României.

Dennis Politic, cucerit de suporterii FCSB

Fanii celor de la FCSB au uitat repede de trecutul lui Dennis Politic. Suporterii roș-albaștrilor l-au aplaudat la scenă deschisă pe fotbalistul transferat de la rivala Dinamo, care .

ADVERTISEMENT

În ziua următoare, Politic a publicat pe contul său de Instagram un mesaj pentru fanii campioanei României, cărora le-a mulțumit pentru căldura cu care l-au primit.

Mai mult decât atât, postarea a fost luată cu asalt și de suporterii dinamoviști. Aceștia au avut numai cuvinte de laudă pentru fotbalistul care a îmbrăcat tricoul „câinilor”.

ADVERTISEMENT

„Noroc Dennis, ca dinamovist îți zic sincer , ai luptat pentru Dinamo în momente grele, când alții fugeau sau se ascundeau. Nu o să uit niciodată ce ai făcut pentru noi. Ai fost unul dintre puținii care chiar au înțeles ce înseamnă să fii câine”, „Felicitări Dennis! Noi Dinamoviștii îți urăm cât mai multe realizări personale și să ajungi la nivelul dorit!”, „Dinamoviștii sunt mândri de tine. Te urmărim cu drag”, au fost câteva dintre mesajele primite de acesta.

„Nu se putea un început mai bun. Supercampionii României Cel mai frumos sentiment să câștig primul meu trofeu, să marchez la debut și să fiu votat MVP-ul partidei!

ADVERTISEMENT

Mulțumesc pentru primirea călduroasă și toată susținerea voastră, să îmi aud numele scandat din tribune la primul meci este un sentiment de neuitat”, a scris Dennis Politic, pe contul său oficial de Instagram.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Dennis Politic, după FCSB – CFR Cluj 2-1

„Este cea mai frumoasă seară de până acum! Este un moment extraordinar de frumos pentru mine. Mă bucur foarte mult că am obținut victoria, că am marcat. Nu se poate să fie mai frumos.

Am încercat să mă poziționez la ‘ciupercă’, am zis că dacă am o oportunitate de acolo, trag. A fost un sentiment de vis, visezi de când ești copil să vezi o tribună întreagă care se bucură. Sunt foarte fericit că sunt aici, băieții m-au primit foarte bine. O să dau 100% pe teren. Fizic mă simt foarte bine, sunt în creștere, încerc să echilibrez musculatura.

S-a văzut și în seara aceasta că am destulă vână. Comportamentul meu din afara terenului nu s-a schimbat. Eu sunt la fel de profesionist, poate chiar mai profesionist pentru că jucăm din trei în trei zile. Se ocupă bine de mine cei din staff de la FCSB”, la flash-interviu.