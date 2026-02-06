Dennis Politic, pasă de gol la debutul pentru Hermannstadt. Ce a spus despre despărțirea de FCSB

ADVERTISEMENT

Dennis Politic, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, a semnat cu FC Hermannstadt. Atacantul a debutat în înfrângerea sibienilor cu FC Argeș și a explicat cum s-a produs mutarea de la FCSB.

Dennis Politic, prima reacție după transferul la FC Hermannstadt

FC Hermannstadt a bifat o nouă înfrângere în SuperLiga. FC Argeș s-a impus pe teren propriu cu scorul de 3-1 și piteștenii iau astfel o opțiune serioasă la calificarea în play-off.

Dennis Politic a debutat la noua sa formație și a mărturisit că transferul de la FCSB s-a întâmplat foarte repede. Atacantul e încrezător că FC Hermannstadt va reuși să se salveze de la retrogradare și acceptă cu brațele deschise această nouă provocare.

„S-a întâmplat totul foarte repede, a fost agitație mare. M-am grăbit să ajung de ieri seară (n.r. – joi, 5 februarie) în cantonament. Mă bucur că am intrat. Sunt supărat că am pierdut. S-a văzut că e o situație grea. Trebuie să ne unim, să strângem rândurile și să ne salvăm.

Așa am ales. Nu mi-e frică de o provocare, chiar dacă echipa e pe penultimul loc. Am nevoie de meciuri, nu am jucat cât mi-aș fi dorit. Am venit cu inima deschisă și încerc să îmi ajut colegii cât de mult pot”, a declarat Dennis Politic, conform DigiSport.

Ce spune Dennis Politic despre plecarea de la FCSB

În continuare, și speră să primească cât mai multe minute. .

„Eu asta sper. Să joc multe minute aici, să am reușite, să ne salvăm, să mă întorc la vară cât mai bine. Când s-a aflat că a căzut oferta din afară, o zi mai târziu eram aici. Cred că e o decizie bună. Sunt trup și suflet aici.

Nu regret absolut nimic. Atmosfera nu e cea mai bună, nu suntem fericiți, dar suntem optimiști că nu vom retrograda. Pare un grup bun din câte am văzut până acum și abia aștept să mă integrez”, a conchis Dennis Politic.