Dennis Politic, prevenție fără protecție! Riscul la care se expune la fiecare meci al FCSB-ului. Foto

Dennis Politic nu a impresionat după transferul de la Dinamo la FCSB și jucătorul riscă să se accidenteze de fiecare dată când intră pe teren.
Cristian Măciucă, Traian Terzian
24.08.2025 | 23:34
Dennis Politic preventie fara protectie Riscul la care se expune la fiecare meci al FCSBului Foto
De ce riscă Dennis Politic să se accidenteze la meciurile celor de la FCSB. Sursă foto: captură Digi Sport

Evoluțiile modeste ale Dennis Politic la FCSB au fost puse și pe seama faptului că se teme de noi accidentări, după ce în ultimii ani a avut numeroase probleme medicale, dar atacantul și riscă să fie lovit grav.

Dennis Politic, risc de accidentare la fiecare meci jucat cu FCSB

În ciuda faptului că a pătimit foarte mult din cauza accidentărilor și chiar se vorbește despre faptul că ar avea o adevărată fobie în acest sens, Dennis Politic nici nu se protejează atunci când intră pe teren.

Așa s-a întâmplat și la meciul cu FC Argeș, din etapa a 7-a a SuperLigii, când la pauză a fost introdus în locul lui Dennis Alibec. La fel ca la fiecare partidă, el a folosit apărători extrem de joase și a avut tot timpul jambierele lăsate, fiind expus loviturilor.

În urmă cu o săptămână, Mihai Stoica vorbea despre problemele peste care trebuie să treacă Politic. ”Mai are nevoie de timp pentru a putea să se pună la punct fizic, pentru a scăpa de fobia asta a accidentărilor, de lanțul ăsta interminabil. Se vede, vrea să facă o prevenție și în timpul meciului, deci clar că are psihoza asta”, a declarat oficialul FCSB.

Becali l-a scos de la inimă pe Politic

Gigi Becali pare să se fi săturat de problemele medicale ale lui Dennis Politic și a avut un discurs dur la adresa jucătorului pe care l-a adus de la marea rivală Dinamo, cerându-i acesta să nu se mai vaite.

”Ce a făcut, ce n-a făcut, zice: ‘Domne, sunt foarte obosit, sunt foarte obosit. Domne, n-am făcut așa ceva până acum, sunt foarte obosit, sunt foarte obosit’. Păi, până când? Trebuie odată. El poate juca, el nu e accidentat. E obosit”, spunea Becali la începutul acestei luni.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
