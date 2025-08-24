Dennis Politic, prevenție fără protecție! Riscul la care se expune la fiecare meci al FCSB-ului. Foto

Evoluțiile modeste ale Dennis Politic la FCSB au fost puse și pe seama faptului că se teme de noi accidentări, după ce în ultimii ani a avut numeroase probleme medicale, dar atacantul și riscă să fie lovit grav.

ADVERTISEMENT

Dennis Politic, risc de accidentare la fiecare meci jucat cu FCSB

În ciuda faptului că a pătimit foarte mult din cauza accidentărilor și chiar se vorbește despre faptul că ar avea o adevărată fobie în acest sens, Dennis Politic nici nu se protejează atunci când intră pe teren.

Așa s-a întâmplat și la , din etapa a 7-a a SuperLigii, când la pauză a fost introdus în locul lui Dennis Alibec. La fel ca la fiecare partidă, el a folosit apărători extrem de joase și a avut tot timpul jambierele lăsate, fiind expus loviturilor.

ADVERTISEMENT

În urmă cu o săptămână, peste care trebuie să treacă Politic. ”Mai are nevoie de timp pentru a putea să se pună la punct fizic, pentru a scăpa de fobia asta a accidentărilor, de lanțul ăsta interminabil. Se vede, vrea să facă o prevenție și în timpul meciului, deci clar că are psihoza asta”, a declarat oficialul FCSB.

Becali l-a scos de la inimă pe Politic

Gigi Becali pare să se fi săturat de problemele medicale ale lui Dennis Politic și a avut un pe care l-a adus de la marea rivală Dinamo, cerându-i acesta să nu se mai vaite.

ADVERTISEMENT

”Ce a făcut, ce n-a făcut, zice: ‘Domne, sunt foarte obosit, sunt foarte obosit. Domne, n-am făcut așa ceva până acum, sunt foarte obosit, sunt foarte obosit’. Păi, până când? Trebuie odată. El poate juca, el nu e accidentat. E obosit”, spunea Becali la începutul acestei luni.