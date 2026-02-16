Dennis Politic, ratare incredibilă cu poarta goală în Hermannstadt – CFR Cluj! Mihai Popa, erou pentru Daniel Pancu. Video

ADVERTISEMENT

Finalul primei reprize din meciul Hermannstadt – CFR Cluj a fost unul extrem de tensionat. Gruparea din Sibiu a primit o lovitură de la punctul cu var, însă Mihai Popa, portarul formației din Gruia, l-a salvat pe Daniel Pancu. Dennis Politic, jucătorul împrumutat de la FCSB, a fost protagonistul unei ratări cum rar se vede în fotbal.

Hermannstadt a beneficiat de un penalty în duelul cu CFR Cluj. Faza a fost analizată la VAR

Chiar înainte de finalul primei reprize, Keita, mijlocașul celor de la CFR Cluj, l-a faultat în interiorul suprafeței de pedeapsă pe Florescu. Jucătorul de la Hermannstadt s-a prăbușit în careu. Inițial, centralul partidei, Andrei Chivulete, a făcut semn că jocul poate continua, spre disperarea lui Dorinel Munteanu.

ADVERTISEMENT

au intervenit, iar Andrei Chivulete a fost chemat la monitor pentru a revedea faza. După ce a consultat reluările, centralul a arătat spre punctul cu var. Andrei Florescu a luat mingea și s-a îndreptat spre poarta lui Mihai Popa.

Mihai Popa, erou în Hermannstadt – CFR Cluj. Portarul l-a salvat pe Pancu. Dennis Politic s-a făcut de râs

Mijlocașul celor de la Hermannstadt a executat însă destul de slab, iar portarul celor de la CFR Cluj l-a salvat pe Daniel Pancu. Mihai Popa a respins mingea, care a ajuns ulterior la Dennis Politic. Atacantul împrumutat de sibieni de la FCSB a trimis, însă, incredibil pe lângă poartă, deși aceasta era goală. Vezi video.

ADVERTISEMENT

Faza a fost din nou analizată. Oficialii din camera VAR au verificat dacă Mihai Popa avea sau nu piciorul pe linie în momentul executării loviturii de la 11 metri. După câteva minute de confuzie, Andrei Chivulete a primit confirmarea și a făcut semn că faza este regulamentară. Imediat după aceea, a pus capăt primei reprize.

ADVERTISEMENT

. Acesta putea să își ajute fosta formație, întrucât, în cazul în care CFR Cluj se încurca la Sibiu, FCSB ar fi fost avantajată în lupta pentru calificarea în play-off-ul Superligii.