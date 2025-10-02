Sport
Dennis Politic, reacție bizară după FCSB – Young Boys 0-2: „Sunt fericit”

Dennis Politic s-a declarat bucuros la finalul meciului FCSB - Young Boys 0-2 din Europa League. Care este motivul
Gabriel-Alexandru Ioniță
02.10.2025 | 22:31
Dennis Politic reactie bizara dupa FCSB Young Boys 02 Sunt fericit
Dennis Politic înainte de a intra pe teren în meciul FCSB - Young Boys 0-2. Foto: Sport Pictures

Fostul fotbalist de la Dinamo a transmis că pentru el, în ciuda rezultatului, este totuși o bucurie destul de mare faptul că a reușit în cele din urmă să debuteze în cupele europene, în fazele principale bineînțeles.

Dennis Politic a avut și un motiv de bucurie după FCSB – Young Boys 0-2

Politic a început ca rezervă meciul de joi seară de pe Arena Națională și a fost introdus pe teren în repriza a doua de Elias Charalambous, în locul lui Tavi Popescu. Ulterior, jucătorul crescut de Manchester United a avut momente când a fost destul de periculos, prin câteva șuturi din afara careului, dar și la o fază în care a fost aproape să marcheze după ce un fundaș advers a degajat în el.

„Sunt fericit că am debutat în Europa League. Aveam un obiectiv și mă bucur că s-a îndeplinit. Suntem un pic supărați. Cred că puteam obține mai mult, am avut destul de multe ocazii și destul de clare. Ne pare rău pentru seara asta, dar trebuie să ne revenim repede și să ne concentrăm pe meciul de duminică.

(n.r . Despre accidentarea lui Edjouma din startul meciului) Când pierzi unul dintre oamenii de bază contează foarte mult, mai ales împotriva echipelor puternice. Eu mă bucur că am arătat caracter. Am luptat până la sfârșit și am avut momente bune în repriza secundă.

Ce a declarat Dennis Politic după înfrângerea din Europa League

Young Boys e o echipă de calitate, o echipă care participă în Europa an de an. E un nivel superior, dar cred că suntem în revenire. Părerea mea e că nu am arătat rău în această seară, dar trebuie să fim mai eficienți la finalizare, inclusiv eu.

Cu Bologna va fi foarte greu, la fel ca toate celelalte partide din Europa. Îi vom trata cu mare respect, dar vom încerca să obținem cele 3 puncte. Îmi doresc mult de tot victoria cu Craiova, iar după pauza competițională să revenim cu forțe proaspete.

Nu ne-am gândit azi la meciul cu Craiova. Am dat totul pentru acest meci. De acum începe concentrarea pentru meciul de duminică.

(n.r. Despre puținele minute primite) Suntem foarte mulți jucători, mulți jucători de calitate. Asta nu ține de mine să comentez. Ține de mine doar să muncesc. Încerc să-mi fac treaba cât de bine la antrenament, sper să am cât mai multe minute ca să încep să dau randament cât mai bun”, a declarat Dennis Politic la flash-interviu după FCSB – Young Boys 0-2, citat de sport.ro.

