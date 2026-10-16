Sport

Dennis Politic, refuzat de formația din SuperLiga: „Mi l-a propus cineva, dar nu am nevoie”

Bogdan Mariș
16.10.2026 | 20:11
Dennis Politic refuzat de formatia din SuperLiga Mi la propus cineva dar nu am nevoie
ULTIMA ORĂ
Dennis Politic (26 de ani) a fost propus la FC Botoșani. FOTO: Sport Pictures
Rămas în plan secund la FCSB, Dennis Politic a fost propus unei alte formații din SuperLiga, însă patronul echipei nu a fost interesat de jucător.
ADVERTISEMENT

Dennis Politic (26 de ani) nu s-a dovedit a fi un transfer inspirat pentru FCSB. Afectat de probleme medicale, fostul jucător al lui Dinamo nu a confirmat la gruparea „roș-albastră”, iar patronul lui FC Botoșani, Valeriu Iftime (66 de ani), a dezvăluit că fotbalistul a fost propus echipei sale. Între timp, după numirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, Politic ar urma să primească o nouă șansă.

Dennis Politic, refuzat de FC Botoșani

Dennis Politic a ajuns în vara anului trecut la FCSB, formația patronată de Gigi Becali plătind aproape un milion de euro celor de la Dinamo, care l-au primit și pe Alexandru Musi în cadrul afacerii. Internaționalul român nu a confirmat însă la noua echipă, iar în partea a doua a sezonului trecut a fost împrumutat la Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, a dezvăluit că Politic a fost propus recent clubului său, însă acesta a refuzat. „Mi l-a propus cineva pe Politic. Doar că în zona unde evoluează el, noi avem variante. Nu aș vrea să încarc schema cu jucători de care nu am 100% nevoie. Acum avem un lot echilibrat”, a afirmat omul de afaceri, conform Digi Sport.

Laurențiu Reghecampf va încerca să-l „relanseze” pe Dennis Politic la FCSB

Revenit la FCSB în această vară, Dennis Politic a evoluat în 6 meciuri sub comanda lui Marius Baciu, reușind să marcheze un gol, în victoria din iulie contra lui Csikszereda, 2-0. Afectat de o accidentare, fotbalistul de bandă a ratat cele 3 meciuri disputate de FCSB în septembrie, însă în timpul pauzei internaționale a revenit la antrenamentele conduse de noul tehnician al echipei, Laurențiu Reghecampf.

ADVERTISEMENT
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei...
Digi24.ro
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi

După cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Reghecampf își propune să îl „relanseze” pe fotbalist și i-a oferit acestuia o primă oportunitate în meciul de pe Arena Națională contra Oțelului, câștigat cu 1-0. Dennis Politic a evoluat în ultimul sfert de oră al partidei, fiind introdus pe teren în locul lui Meriton Korenica, și a fost destul de activ în perioada petrecută pe gazon. În total, fotbalistul cu o selecție la naționala României a evoluat în 31 de jocuri pentru FCSB, marcând 4 goluri. Înainte de a semna cu formația „roș-albastră”, Dennis Politic a evoluat la nivel de seniori pentru Bolton Wanderers, Salford City, Port Vale, Cremonese și Dinamo.

ADVERTISEMENT
Trăiește ”decent” în București cu 4.000€ lunar: ”Am viața asta de la 19...
Digisport.ro
Trăiește ”decent” în București cu 4.000€ lunar: ”Am viața asta de la 19 ani”. Ce face cu banii
Cristi Balaj, verdict fără dubii după arbitrajul „cu scandal” al lui Istvan Kovacs...
Fanatik
Cristi Balaj, verdict fără dubii după arbitrajul „cu scandal” al lui Istvan Kovacs la Oțelul – Csikszereda: „Simulare, nu a fost penalty!”. Ce spune de cele două eliminări. Exclusiv
„Mutu” a pus-o în vinclu! „Simbolul” lui Dinamo a dat lovitura înainte de...
Fanatik
„Mutu” a pus-o în vinclu! „Simbolul” lui Dinamo a dat lovitura înainte de meciul cu FC Botoșani. Foto
Serie A, live, etapa 7. Cristi Chivu poate rămâne lider solitar în campionat
Fanatik
Serie A, live, etapa 7. Cristi Chivu poate rămâne lider solitar în campionat
Tags:
Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
Parteneri
Victor Becali l-a făcut praf pe Chiricheș: 'Om mic! Plângea cu lacrimi de...
iamsport.ro
Victor Becali l-a făcut praf pe Chiricheș: 'Om mic! Plângea cu lacrimi de crocodil la mine în birou și mi-o dădea pe mama lui la telefon'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!