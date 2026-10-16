Dennis Politic, refuzat de formația din SuperLiga: „Mi l-a propus cineva, dar nu am nevoie”

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Dennis Politic (26 de ani) nu s-a dovedit a fi un transfer inspirat pentru FCSB. Afectat de probleme medicale, fostul jucător al lui Dinamo nu a confirmat la gruparea „roș-albastră”, iar patronul lui FC Botoșani, Valeriu Iftime (66 de ani), a dezvăluit că fotbalistul a fost propus echipei sale. Între timp, după numirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, Politic ar urma să primească o nouă șansă.

Dennis Politic, refuzat de FC Botoșani

Dennis Politic a ajuns în vara anului trecut la FCSB, formația patronată de Gigi Becali plătind aproape un milion de euro celor de la Dinamo, care l-au primit și pe Alexandru Musi în cadrul afacerii. Internaționalul român nu a confirmat însă la noua echipă, iar în partea a doua a sezonului trecut a fost împrumutat la Hermannstadt.

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Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, a dezvăluit că Politic a fost propus recent clubului său, însă acesta a refuzat. „Mi l-a propus cineva pe Politic. Doar că în zona unde evoluează el, noi avem variante. Nu aș vrea să încarc schema cu jucători de care nu am 100% nevoie. Acum avem un lot echilibrat”, a afirmat omul de afaceri, conform .

Laurențiu Reghecampf va încerca să-l „relanseze” pe Dennis Politic la FCSB

Revenit la FCSB în această vară, Dennis Politic a evoluat în 6 meciuri sub comanda lui Marius Baciu, reușind să marcheze un gol, în victoria din iulie contra lui Csikszereda, 2-0. Afectat de o accidentare, fotbalistul de bandă a ratat cele 3 meciuri disputate de FCSB în septembrie, însă în timpul pauzei internaționale a revenit la antrenamentele conduse de noul tehnician al echipei, .

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După cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, să îl „relanseze” pe fotbalist și i-a oferit acestuia o primă oportunitate în meciul de pe Arena Națională contra Oțelului, câștigat cu 1-0. Dennis Politic a evoluat în ultimul sfert de oră al partidei, fiind introdus pe teren în locul lui Meriton Korenica, și a fost destul de activ în perioada petrecută pe gazon. În total, fotbalistul cu o selecție la naționala României a evoluat în 31 de jocuri pentru FCSB, marcând 4 goluri. Înainte de a semna cu formația „roș-albastră”, Dennis Politic a evoluat la nivel de seniori pentru Bolton Wanderers, Salford City, Port Vale, Cremonese și Dinamo.