Dennis Politic s-a distrat cu apărarea Dritei! Cum a marcat golul care i-a trimis pe fanii kosovari acasă. Video

Dennis Politic a contribuit și în meciul de la Kosovo. Fostul fotbalist al lui Dinamo s-a distrat cu kosovarii și a marcat un gol de mare fotbalist.

ADVERTISEMENT

Cum a marcat Dennis Politic în Drita – FCSB. Gol de mare fotbalist al atacantului

FCSB s-a calificat în play-off-ul UEFA Europa League, acolo unde a evoluat și anul trecut împotriva lui LASK Linz. Această performanță garantează campioanei României o prezență sigură pe tabloul principal din Conference League.

Dennis Politic a fost un om crucial în dubla cu Drita. După ce în manșa tur a scos un penalty în ultimele minute ale partidei, atacantul lui FCSB și-a pus numele pe tabelă în returul din Kosovo.

ADVERTISEMENT

La golul marcat, Dennis Politic a arătat exact așa cum se așteaptă Gigi Becali. Extrem de înzestrat tehnic, Politic l-a zăpăcit pe unul dintre apărătorii kosovari, care deja erau în degringoladă din cauza cartonașului roșu primit.

Extrema stângă a dat mingea splendid peste adversarul său, după care l-a driblat încă o dată scurt, din gleznă, și a tras un șut năpraznic din marginea careului, fără să-i dea vreo șansă portarului campioanei din Kosovo. Imediat după reușita sa, fanii Dritei, care au fost foarte vocali după ce favoriții lor au redus din avantaj, s-au îndreptat spre ieșirea stadionului, cu 10 minute înainte de final.

ADVERTISEMENT

Cu cine va juca FCSB în play-off-ul Europa League

După ce a trecut de Drita în dublă manșă, FCSB va da în play-off peste Aberdeen, echipă ce a finalizat pe locul 5 în campionat, însă a câștigat Cupa Scoției, care i-a asigurat prezența direct în această fază a competiției.

ADVERTISEMENT

și este „lanterna roșie” în Scoția după primele două etape. Fosta echipă a lui Sir Alex Ferguson are 0 puncte, 0 goluri marcate și 4 primite după două meciuri.