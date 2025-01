al cantonamentului din Antalya, 1-3 cu FC Zurich. Dennis Politic a punctat pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic, iar la finalul partidei a vorbit despre întâlnirea cu selecționerul Mircea Lucescu.

Dennis Politic s-a întâlnit cu Mircea Lucescu după ce a marcat în Dinamo – FC Zurich 1-3. Mesajul pentru selecționer

în cantonamentul din Antalya, iar partida nu a avut un deznodământ fericit pentru formația antrenată de Zeljko Kopic.

Deși a deschis scorul prin Dennis Politic, Dinamo a pierdut disputa contra elvețienilor. Kamberi a restabilit egalitatea în finalul primei reprize, iar Reverson și Sabobo au stabilit scorul final în minutele de final.

La meci a fost prezent și selecționerul Mircea Lucescu, venit să vadă la treabă fotbaliștii români de la granzii SuperLigii României, iar imediat după încheierea partidei, acesta s-a salutat cu Dennis Politic.

Fotbalistul care aspiră la naționala României a vorbit despre jocul cu Zurich, însă a vorbit și despre momentul său cu Mircea Lucescu de după fluierul de final.

„Cred că am dominat prima repriză, am primit un gol pe final, în ultimul minut, un gol din fază fixă pe care nu trebuia să îl luăm. Cred că am arătat bine, puteam să fim mai eficienți al finalizare. Cred că meciurile acestea sunt în primul rând de pregătire, să fim pregătiți fizic, să ne obișnuim unii cu alții, a venit și Popică (n. r. Alex Pop).

S-a integrat foarte bine în grup și cel mai important este că am terminat acest meci sănătoși. Genul acesta de meciuri se lasă mai mereu cu tensiuni, cu scandaluri, mă bucur că am terminat sănătoși, asta este cel mai important.

Mă bucur că a fost la meci (n. r. Mircea Lucescu), într-adevăr m-am dus și am dat mâna cu dânsul la final și cred că și-ar fi dorit și el o victorie din partea noastră astăzi. Sperăm să ne vedem la cât mai multe meciuri din campionat. Noi dăm totul pe teren, iar dacă dânsul va considera că suntem pregătiți, atunci vom merge cu cel mai mare drag (n. r. echipa națională)”, a spus Dennis Politic la finalul partidei.

Dennis Politic: „Vom ținti play-off-ul și după aceea titlul”

„Va fi o a doua de jumătate de sezon foarte grea, încercăm să ne pregătim cât mai bine din punct de vedere fizic și știm că nu va fi ușor. Cum am demonstrat și în prima jumătate de sezon, suntem o echipă care se poate bate acolo sus fără nicio problemă și vom ținti play-off-ul și după aceea titlul.

Nu ne-a anunțat nimic deocamdată (n. r. Kopic de contracte) și nu este treaba mea să vorbesc despre aceste lucruri. Noi ne-am dori ca el să rămână, dar este între el și conducere. Promitem că vom da totul pentru a ne atinge obiectivul și pentru a intra în play-off. Suntem acolo, dar lupta nu este terminată, încă nu suntem calificați matematic, se pot întâmpla multe.

Noi sperăm și spre asta ne zboară gândul la toți, dar să rămânem umili, nu vrem să rămânem cu capul în nori”, a declarat Dennis Politic.

Următorul meci amical al lui Dinamo este programat pe data de 13 ianuarie, când elevii lui Kopic vor întâlni Novi Pazar. FANATIK te ține la curent cu tot ce se întâmplă în meciurile de pregătire jucate de echipa aflată pe locul 3 în SuperLiga.