Dennis Politic se rupe de trecutul dinamovist: „Nu am trădat!”. Ce obiective și-a propus la FCSB

După un debut fantastic la FCSB în care , Dennis Politic a fost schimbat la pauza meciului cu Inter Club d’Escaldes. Însă, jucătorul nu este descurajat și țintește obiective înalte alături de ”roș-albaștri”.

Ce obiective are Dennis Politic cu FCSB

Deși evoluția sa în prima manșă a turului 1 preliminar din Champions League , Dennis Politic este încrezător că jocul său va crește și visează ca într-o zi să ajungă în Premier League.

”Da, visul meu cel mai mare este să joc în Premier League. Este cel mai spectaculos fotbal, cel mai frumos și este și un stil care mi se potrivește, deoarece sunt un jucător destul de direct spre poartă.

(n.r. – Se vor alinia astrele în acest sezon să îndepliniți toate obiectivele?) Noi țintim toate obiectivele. Mi-aș dori foarte mult să câștigăm campionatul și mi-aș dori foarte mult să jucăm în Champions League după 10 ani”, a declarat Politic.

Transferul său la FCSB, o afacere bună și pentru Dinamo

Întrebat din nou de ce a luat decizia de la pleca de la Dinamo și a semna cu rivala FCSB, jucătorul a explicat că nu o vede ca pe o trădare, deoarece nu se poate spune că este o legendă a ”câinilor”.

”Am fost și căpitan la Dinamo, dar nu am fost o legendă la club. Nu cred că se poate vorbi de o trădare, din punctul meu de vedere eu nu am trădat clubul Dinamo. În respect și îi apreciez pentru acești 2 ani petrecuți acolo, dar nu sunt un Florentin Petre sau o legendă ca să se poată vorbi de trădare. Este o oportunitate foarte bună pentru mine, așa am considerat.

Sunt foarte fericit de decizia pe care am luat-o, sunt împăcat cu ea și consideră că și pentru Dinamo a fost un câștig. Adică s-au ales și cu o sumă de bani și s-au ales și cu Musi care este un jucător pe care ei și l-au dorit foarte mult. Este ceva benefic pentru toată lumea”, a afirmat Dennis Politic.

