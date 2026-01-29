Dennis Politic, titular în FCSB – Fenerbahce! Cum arată primul 11! Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB va evolua joi, de la ora 22:00, împotriva lui Fenerbahce, în ultima etapă din grupa de Europa League. , având nevoie de un succs şi de jocul rezultatelor.

Echipa de start a FCSB-ului cu Fenerbahce! Politic, titular

FANATIK a aflat echipa de start a campioanei. Gigi Becali se ţine de promisiune şi începe cu Dennis Politic în banda stângă a atacului. Thiam va fi titularizat în avanposturi, după ce .

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Baba, Lixandru – Miculescu, Olaru, Politic – Thiam

Dennis Politic, ofertat din Grecia! Decizia lui Gigi Becali: „Se roagă ăia de mine”

Dennis Politic a fost ofertat din Grecia, dar . Ba mai mult, patronul FCSB a anunţat la FANATIK SUPERLIGA că Politic va fi titular cu Fenerbahce, având încredere în calităţile lui:

„Uite acum o să joace Politic. Cu Fenerbahce, da. A fost o ofertă din Grecia, împrumut. De ce să dau eu jucătorul meu împrumut în Grecia când eu am nevoie să joc și în Cupe și în campionat?

Ia să-l bag eu de la început titular, poate explodează Politic de nu mai poate nimeni să înțeleagă cu Politic. Nu, mă, a fost reală oferta, se roagă de mine ăia, dar am zis pentru ce?

Că-i dau salariu, mai contează la mine încă 75.000-80.000 de euro. Nu dădeau niciun ban, scăpam de salariu, spuneau ei. Mare lucru, lasă, mă, să stea jucătorul la mine”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Ngezana şi Baba rămân în echipa de start!

Deşi a greşit în ultimele două meciuri, Ngezana rămâne titular în centrul defensivei. De acolo va ieşi Dawa şi va fi înlocuit cu Graovac, care va juca în centrul defensivei, după ce a fost titularizat în banda dreaptă la Zagreb.

La închidere, Baba Alhassan va face cuplu cu Lixandru, iar în faţa lor vor fi Miculescu, Olaru şi Politic. Thiam este vârf de lance după ce Bîrligea a fost suspendat, iar .