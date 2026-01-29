Sport

Dennis Politic, titular în FCSB – Fenerbahce! Cum arată primul 11! Exclusiv

Surprize în echipa de start a FCSB-ului cu Fenerbahce. FANATIK a aflat că Dennis Politic va fi titularizat, iar în atac va fi folosit Thiam, Bîrligea fiind suspendat.
Cristi Coste, Marian Popovici
29.01.2026 | 14:42
Dennis Politic titular in FCSB Fenerbahce Cum arata primul 11 Exclusiv
Dennis Politic, titular în FCSB - Fenerbahce! Cum arată primul 11. Sursa: sportpictures.eu
FCSB va evolua joi, de la ora 22:00, împotriva lui Fenerbahce, în ultima etapă din grupa de Europa League. Campioana României mai are doar şanse teoretice de calificare, având nevoie de un succs şi de jocul rezultatelor.

Echipa de start a FCSB-ului cu Fenerbahce! Politic, titular

FANATIK a aflat echipa de start a campioanei. Gigi Becali se ţine de promisiune şi începe cu Dennis Politic în banda stângă a atacului. Thiam va fi titularizat în avanposturi, după ce Bîrligea a văzut cartonaş galben cu Dinamo Zagreb şi este suspendat.

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Baba, Lixandru – Miculescu, Olaru, Politic – Thiam

Dennis Politic, ofertat din Grecia! Decizia lui Gigi Becali: „Se roagă ăia de mine”

Dennis Politic a fost ofertat din Grecia, dar Gigi Becali a hotărât să rămână în lot. Ba mai mult, patronul FCSB a anunţat la FANATIK SUPERLIGA că Politic va fi titular cu Fenerbahce, având încredere în calităţile lui:

„Uite acum o să joace Politic. Cu Fenerbahce, da. A fost o ofertă din Grecia, împrumut. De ce să dau eu jucătorul meu împrumut în Grecia când eu am nevoie să joc și în Cupe și în campionat?

Ia să-l bag eu de la început titular, poate explodează Politic de nu mai poate nimeni să înțeleagă cu Politic. Nu, mă, a fost reală oferta, se roagă de mine ăia, dar am zis pentru ce?

Că-i dau salariu, mai contează la mine încă 75.000-80.000 de euro. Nu dădeau niciun ban, scăpam de salariu, spuneau ei. Mare lucru, lasă, mă, să stea jucătorul la mine”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Ngezana şi Baba rămân în echipa de start!

Deşi a greşit în ultimele două meciuri, Ngezana rămâne titular în centrul defensivei. De acolo va ieşi Dawa şi va fi înlocuit cu Graovac, care va juca în centrul defensivei, după ce a fost titularizat în banda dreaptă la Zagreb.

La închidere, Baba Alhassan va face cuplu cu Lixandru, iar în faţa lor vor fi Miculescu, Olaru şi Politic. Thiam este vârf de lance după ce Bîrligea a fost suspendat, iar Alibec a ieşit din calculele pentru a doua parte a sezonului.

  • 6 puncte a adunat FCSB în primele 7 etape din Europa League
  • 1.200.000 de euro este cota de piaţă a lui Dennis Politic
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
