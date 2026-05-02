Dennis Politic, tras pe linie moartă și la Hermannstadt, la fel ca la FCSB „Să vedem dacă ne mai ajută sau nu”

Hermannstadt luptă pentru evitarea retrogradării. Sibienii joacă luni, 4 mai, în deplasare cu Unirea Slobozia. Dorinel Munteanu a vorbit despre situația jucătorilor săi, insistând mai ales asupra lui Dennis Politic. Ce a spus antrenorul echipei despre fotbalistul împrumutat de la FCSB. Rămâi pe site pentru detalii suplimentare.

Dorinel Munteanu nu mai vede o opțiune de viitor în Dennis Politic

Hermannstadt are o misiune extrem de dificilă în acest final de sezon. nu a adus impactul așteptat după împrumutul de la FCSB. Șansele ca fotbalistul român să mai evolueze în tricoul sibienilor sunt extrem de scăzute în ultimele etape, mai ales că nu are drept de joc împotriva clubului de care aparține (n.r. – Hermannstadt – FCSB, 16 mai 2026). Dorinel Munteanu a vorbit despre situația extremei în vârstă de 26 de ani.

„Sunt șanse ca Politic să fie recuperat, mi-am dorit foarte mult să aibă continuitate, dar accidentarea lui s-a tergiversat, stă de o lună și jumătate. El poate fi apt medical, dar să vedem dacă ne mai ajută sau nu, asta depinde doar de el. La Clinceni mizez doar pe jucătorii care sunt apți fizic, în ultima săptămână am avut doar 12 jucători la antrenament. Trecem prin momente foarte grele din punct de vedere al lotului, am nevoie de a transmite jucătorilor că acest meci se câștigă doar cu sufletul, cu inima, cei care țin la acest club vor face tot posibilul pentru victorie”, a punctat Dorinel Munteanu înaintea meciului cu Unirea Slobozia.

Dennis Politic, pe lista celor șapte jucători la care FCSB vrea să renunțe în vară

Pe lângă Dennis Politic, adus cu surle și trâmbițe la început de sezon, bucureștenii vor mai renunța la Risto Radunovic, cel care și-a angajat un avocat pentru a da în judecată clubul cu scopul de a contesta în instanță o amendă primită, David Kiki, Daniel Graovac, Ofri Arad, adus în mercato de iarnă și Lukas Zima (va fi pus pe liber doar în cazul în care Ștefan Târnovanu rămâne la club).

La această listă se adaugă și veteranul Vlad Chiricheș, însă el s-a despărțit deja de formația pentru care a evoluat în două perioade diferite din cariera sa pe fondul criticilor constante din partea patronului, dar și a unei accidentări suferite la meciul câștigat cu 3-2 în fața Farului.

