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Costel Gâlcă, fostul antrenor al Rapidului, este de părere că giuleștenii nu au în prezent o echipă cu care să se gândească la lupta pentru titlu. Tehnicianul a vorbit despre experiența sa din stagiunea precedentă și consideră că lui Daniel Pancu îi va fi greu să obțină o clasare în vârful SuperLigii.

Avertisment pentru Daniel Pancu! Costel Gâlcă a analizat lotul Rapidului și a dat verdictul

În sezonul trecut, Rapid a fost pregătită de Costel Gâlcă. A fost o stagiune din nou dezamăgitoare pentru formația din Giulești. Echipa patronată de Dan Șucu a ocupat la finalul SuperLigii doar locul 5 și a ratat calificarea în cupele europene.

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În această vară, conducerea clubului l-a numit pe După primele șapte etape, giuleștenii au adunat 12 puncte și sunt pe locul doi, la două puncte de rivalii de la Dinamo.

Costel Gâlcă, mesaj direct pentru Rapidul lui Daniel Pancu

Costel Gâlcă a analizat în această vară și este de părere că, în prezent, giuleștenii nu au o echipă de top 3 în SuperLiga României. Tehnicianul a vorbit și despre mandatul său din sezonul trecut. Acesta consideră că Rapidului îi va fi foarte greu să se mențină în lupta pentru titlu.

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„Eu la Rapid am încercat, mi-am propus să fiu foarte sus. Toți colegii mei din staff am vrut, nu s-a putut. Am văzut că au schimbat acum, au adus jucători, e bine, dar mai au nevoie. E important ca ei să se bată acolo sus. Deocamdată nu sunt de top 3, dar pot deveni. Durează până se integrează cei nou-veniți. Nu e simplu deloc. Asta e viața. Ce să faci? Am vrut multe la Rapid, dar n-am putut”, a precizat Costel Gâlcă, conform .