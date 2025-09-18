Deplasare de coșmar pentru AS Monaco: jucătorii, nevoiți să se dezbrace în avion! Un fotbalist a filmat tot. Video

Deplasare cu peripeții pentru AS Monaco înainte de debutul în . Jucătorii formației din Ligue 1 au fost nevoiți să iasă din avionul care trebuia să ajungă la Bruges doar în lenjerie intimă, după o defecțiune a sistemului de climatizare.

ADVERTISEMENT

Infern pentru jucătorii de la AS Monaco. Și-au dat jos hainele de pe ei din cauza căldurii din avion

Miercuri noapte, pe rețelele de socializare au apărut imagini incredibile cu jucătorii echipei AS Monaco, dezbrăcați aproape complet. În timp ce avionul era la sol, instalația de aer condiționat a aeronavei s-a defectat, iar situația a devenit insuportabilă pentru sportivi.

Disperați din cauza căldurii, fotbaliștii și-au dat, rând pe rând, hainele jos și au rămas doar în lenjerie intimă. Așa au și ieșit din avion, după ce a fost făcut anunțul că zborul se anulează. Jordan Teze, fundașul dreapta al celor de la Monaco, a surprins momentele cu telefonul mobil și le-a postat pe Snapchat. Filmările au devenit rapid virale.

ADVERTISEMENT

Monaco stars leave plane in underwear as flight to Belgium is CANCELLED just hours before Champions League opener — Irish Sun Sport (@IrishSunSport)

Ce spune antrenorul de la AS Monaco despre deplasarea cu peripeții

Problemele logistice nu au fost deloc binevenite, întrucât echipa franceză a pierdut ore prețioase de odihnă și a acumulat multă oboseală înaintea unui meci extrem de complicat. Staff-ul tehnic a fost pus în situația de a reorganiza întreaga deplasare în ultimul moment.

„Din păcate, nu am putut pleca astăzi. Nu știu dacă această problemă ne va afecta, dar suntem profesioniști și ne-am adaptat imediat programul. Vom călători mâine la Bruges, ceea ce este cea mai bună soluție, mai ales că am procedat la fel și la meciul cu Auxerre, când am făcut deplasarea chiar în ziua partidei. Din rațiuni tehnice, nu se putea continua zborul, pentru că siguranța tuturor nu era garantată. De aceea, am decis împreună cu directorul general Thiago Scuro să amânăm plecarea”, a explicat antrenorul Adi Hütter.

ADVERTISEMENT

AS Monaco debutează joi seara în noul sezon de UEFA Champions League, pe terenul belgienilor de la Club Bruges. , nu va fi pe teren, nefiind încă pus la punct cu pregătirea fizică. Debutul său la noua echipă se lasă așteptat.

ADVERTISEMENT