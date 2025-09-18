Sport

Deplasare de coșmar pentru AS Monaco: jucătorii, nevoiți să se dezbrace în avion! Un fotbalist a filmat tot. Video

Debutul în Champions League a venit la pachet cu o situație complicată pentru AS Monaco. Ce s-a întâmplat în avionul care trebuia să aterizeze în Belgia
Alex Bodnariu
18.09.2025 | 10:00
Deplasare de cosmar pentru AS Monaco jucatorii nevoiti sa se dezbrace in avion Un fotbalist a filmat tot Video
ULTIMA ORĂ
Deplasare de coșmar pentru echipa lui Paul Pogba! Jucătorii de la AS Monaco au ieșit din avion doar în lenjerie intimă! Un fotbalist a filmat tot.

Deplasare cu peripeții pentru AS Monaco înainte de debutul în noul sezon de Champions League. Jucătorii formației din Ligue 1 au fost nevoiți să iasă din avionul care trebuia să ajungă la Bruges doar în lenjerie intimă, după o defecțiune a sistemului de climatizare.

ADVERTISEMENT

Infern pentru jucătorii de la AS Monaco. Și-au dat jos hainele de pe ei din cauza căldurii din avion

Miercuri noapte, pe rețelele de socializare au apărut imagini incredibile cu jucătorii echipei AS Monaco, dezbrăcați aproape complet. În timp ce avionul era la sol, instalația de aer condiționat a aeronavei s-a defectat, iar situația a devenit insuportabilă pentru sportivi.

Disperați din cauza căldurii, fotbaliștii și-au dat, rând pe rând, hainele jos și au rămas doar în lenjerie intimă. Așa au și ieșit din avion, după ce a fost făcut anunțul că zborul se anulează. Jordan Teze, fundașul dreapta al celor de la Monaco, a surprins momentele cu telefonul mobil și le-a postat pe Snapchat. Filmările au devenit rapid virale.

ADVERTISEMENT

Ce spune antrenorul de la AS Monaco despre deplasarea cu peripeții

Problemele logistice nu au fost deloc binevenite, întrucât echipa franceză a pierdut ore prețioase de odihnă și a acumulat multă oboseală înaintea unui meci extrem de complicat. Staff-ul tehnic a fost pus în situația de a reorganiza întreaga deplasare în ultimul moment.

„Din păcate, nu am putut pleca astăzi. Nu știu dacă această problemă ne va afecta, dar suntem profesioniști și ne-am adaptat imediat programul. Vom călători mâine la Bruges, ceea ce este cea mai bună soluție, mai ales că am procedat la fel și la meciul cu Auxerre, când am făcut deplasarea chiar în ziua partidei. Din rațiuni tehnice, nu se putea continua zborul, pentru că siguranța tuturor nu era garantată. De aceea, am decis împreună cu directorul general Thiago Scuro să amânăm plecarea”, a explicat antrenorul Adi Hütter.

ADVERTISEMENT
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de...
Digi24.ro
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina

AS Monaco debutează joi seara în noul sezon de UEFA Champions League, pe terenul belgienilor de la Club Bruges. Paul Pogba, mijlocașul francez ajuns în această vară la Monte Carlo, nu va fi pe teren, nefiind încă pus la punct cu pregătirea fizică. Debutul său la noua echipă se lasă așteptat.

ADVERTISEMENT
Cum a fost numit Gigi Becali, după ce a scos teancul de bani...
Digisport.ro
Cum a fost numit Gigi Becali, după ce a scos teancul de bani și i-a lăsat "mască" pe elevi

Universitatea Craiova, rețetă financiară de mare succes în Conference League: „Am văzut pe...
Fanatik
Universitatea Craiova, rețetă financiară de mare succes în Conference League: „Am văzut pe Fanatik și am venit să-mi iau abonamentul!”
Fără dubii! Simona Halep a numit cel mai bun meci din cariera sa
Fanatik
Fără dubii! Simona Halep a numit cel mai bun meci din cariera sa
Conducerea Universității Craiova, luată prin surprindere de fani: „Suferim din cauza propriului succes!“
Fanatik
Conducerea Universității Craiova, luată prin surprindere de fani: „Suferim din cauza propriului succes!“
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Dinamo poate da lovitura! A pus mâna pe ”noul Otele”
iamsport.ro
Dinamo poate da lovitura! A pus mâna pe ”noul Otele”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!