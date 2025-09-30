Universitatea Craiova va debuta joi seară în grupa principală a Conference League în deplasare împotriva lui Rakow. Meciul se va disputa la Sasnowiec, iar alb-albaștrii nu vor fi favoriți în fața vicecampioanei Poloniei.

Cât costă biletele la Rakow – Universitatea Craiova

Fanii Universității Craiova nu își vor lăsa echipa „singură“ la Sasnowiec, iar mulți dintre ei vor face deplasarea în Polonia. Pe lângă galeria care va avea o plecare organizată, cel mai probabil vor fi și suporteri care vor alege să plece pe cont propriu.

Biletele au fost puse în vânzare și prețul lor este de 45 RON. Fiindcă partida nu va avea loc chiar la Rakow și se va disputa într-o altă localitate, tichetele pot fi achiziționate fizic de la Magazinul Oficial din Electroputere Mall, nu și de la stadionul din Sasnowiec. Procedura de cumpărare a biletelor este următoarea:

– trebuie să se comunice numele, prenumele și numărul documentului de călătorie (buletin/pașaport)

– clubul va emite biletul fizic, într-un format A4 cu cod QR

– organizatorii vor verifica la intrarea pe stadion atât biletul, cât și documentul de călătorie

Suporterii din afara Craiovei pot completa un formular online ( ). În maxim 24 de ore vor fi contactați pe canalul selectat (e-mail/WhatsApp) pentru a primi un link de plată. După confirmarea plății, aceștia vor primi biletele în format digital, pe canalul selectat în formular.

Drumul cu maşina de la Craiova la Sasnowiec

Pentru suporterii care vor să facă deplasarea cu mașina personală din Craiova la Sasnowiec, drumul durează aproximativ 13 ore, având de parcurs un total de 1.205 kilometri. Pentru un drum dus, prețul carburantului este de aproximativ 800 de lei, adică dus-întors costă 1.600 de lei.

Totuși, dacă în mașină s-ar afla patru suporteri, prețul ar ajunge la 400 de lei de persoană dus-întors.

Sosnowiec este un oraș accesibil din punct de vedere turistic, iar prețurile la cazare reflectă acest lucru. Pentru călătorii cu buget redus, orașul oferă numeroase hosteluri și pensiuni unde o noapte de cazare poate costa 60 de zloți polonezi (aproximativ 14 euro). Totuși, pentru mai mult confort, fanii Universității care fac deplasarea pot opta pentru hoteluri de două sau trei stele. Acolo, prețurile variază între 250 și 350 de zloți pe noapte (aproximativ 55–75 de euro). Acestea oferă camere moderne, cu baie privată, Wi-Fi gratuit și, adesea, mic dejun inclus.

Parcursul european al Universității Craiova din preliminariile Conference League

Sezonul 2025/2026 a marcat unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a Universității Craiova. Pentru prima dată, echipa din Bănie a reușit să ajungă în grupele unei competiții europene, UEFA Conference League, după un traseu plin de emoție și adversari redutabili.

Oltenii au început aventura europeană în turul al doilea preliminar, unde au dat piept cu bosniacii de la FK Sarajevo. Deși au pierdut în tur, în deplasare cu 1-2, într-un meci care a reaprins speranțele suporterilor.

În turul următor, echipa a trecut de Spartak Trnava din Slovacia, demonstrând maturitate și eficiență în joc. Însă adevărata provocare a venit în play-off, acolo unde Universitatea a întâlnit o echipă cu experiență europeană: İstanbul Başakşehir. Cu toate că erau considerați outsideri, oltenii au impresionat și au obținut o calificare spectaculoasă, cu scorul general de 5-2.

Adversarele Universității Craiova din grupa Conference League

Reușitele fantastice din preliminarii i-a adus Craiovei calificarea în grupele UEFA Conference League. Oltenii au fost repartizaţi într-o grupă echilibrată, alături de echipe tari precum Rapid Viena, AEK Atena, Mainz, Raków, Sparta Praga și Noah. Este pentru prima dată când Craiova ajunge atât de departe într-o competiție continentală, iar entuziasmul este pe măsură.

Oficialii clubului au declarat că obiectivul este calificarea în fazele eliminatorii, mizând pe punctele obținute acasă, chiar dacă printre adversarii care vor poposi în Bănie se regăsesc Mainz și Sparta Praga. De asemenea, suporterii visează deja la „primăvara europeană”, motiv pentru care .