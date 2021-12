Povestea incredibilă a lui Jean Pavel în cea mai tare deplasare la derby-ul Rapid-Steaua: „Am intrat 4000 de inși pe 800 de bilete!”. Video

, anunță invazia suporterilor alb-vișiniii la meciul de pe Național Arena cu FCSB.

Atmosfera va fi una incendiară, care va aduce aminte de vremurile în care derby-urile Rapid – Steaua suscitau orgolii incredibile, iar deplasările galeriilor erau cu adevărat special.

Una dintre cele mai memorabile deplasări în Giulești a avut loc în sezonul 1997-1998, când deși galeria Stelei a primit doar 800 de bilete, ultrașii au invadat peluza și au fost nu mai puțin de 4000.

ADVERTISEMENT

Jean Pavel și povestea uneia dintre cele mai memorabile deplasări din istoria Stelei în Giulești: „Am intrat toți!”

a povestit în urmă cu cinci ani într-o emisiune a lui Gabi Safta la postul 6TV.RO, despre unele dintre cele mai frumoase deplasare ale galeriei Stelei din anii ’90.

„Horace”, Horia Enache, unul dintre apropiații lui Jean Pavel a relatat în direct cum a reușit Jean Pavel să ocupe toată peluza stadionului „Giulești” deși Rapidul oferise doar 800 de bilete.

ADVERTISEMENT

„La Jean nu exista cuvântul nu am să-ți dau bilet sau nu intri la meci. Îți dădea biletul lui și vedea el cum intra. Nu exista! Nu a fost celebra deplasare 4.000 de inși pe Giulești? El avea 800 de bilete și am intrat toți”

Atunci era Steaua și atât. O singură galerie condusă de Jean Pavel. Niciodată nu se întorcea dintr-o deplasare cu un om lipsă”.

ADVERTISEMENT

Rapid a adus o trupă de manele înainte derby-ului cu Steaua: „Mare greșeală de marketing”

Moderatorul Gabi Safta și-a adus apoi aminte de un derby din Giulești în care clubul Rapid a decis să aducă o trupă de manele pe gazon înainte de meciul cu Steaua, moment ironizat de galeria Stelei.

„Aia a fost senzațională când au adus o trupă de manele pe teren înainte de Rapid – Steaua. Mare greșeală de marketing a lor”.

ADVERTISEMENT

Jean Pavel a explicat că a fost doar o încercare de a copia gestul făcut de galeria Stelei la un derby cu Dinamo când o trupă de hip-hop a încins atmosfera înainte de meci.

„Au vrut să ne copieze într-un fel. Și noi am adus o trupă de hip-hop înainte de Steaua – Dinamo, când am bătut cu 3-0 și am adus și mireasa. Au adus și ei mireasa numai că a lor nu era virgină și au luat bătaie”, a povestit fostul lider al galeriei Stelei la emisiunea „Ora de Sport” în urmă cu cinci ani.

ADVERTISEMENT

Cum a reușit Jean Pavel să bage toată galeria Stelei pe Giulești: „

Stadionul „Giulești” era un teren minat pentru steliști, iar Jean Pavel a povestit într-un interviu pentru ultimatumul pe care l-a dat ultrașilor care nu doreau să facă deplasarea pe terenul Rapidului.

„Țin minte că înainte de meciul cu Rapid a fost o ședință în care toți spuneau să nu mergem în Giulești, că iese bătaie, și atunci le-am spus “cine nu merge în Giulești de acum încolo nu mai are ce să caute în galerie” si a doua zi m-am pomenit cu 3000 de oameni acolo!”. – Jean Pavel

Jean a explicat și cum i-a „convins” pe cei de la stadion să îi lase pe toți suporterii steliști să intre deși aveau doar 8000 de bilete: „Îți spun eu cum am intrat sau întreabă-i pe giuleșteni (n.r. râde). Vrei să-ți enumăr exact acum ce s-a făcut atunci? Deci ne-am strâns vreo 500 de inși cu lanțuri, cu bâte, cu tot ce a trebuit și ne-am croit drumul”.

Cum i-a umilit Jean Pavel pe rapidiști: „Le-am luat steagurile de pe gard și le-am dus în vestiar la jucători”

Jean Pavel a rememorat una dintre cele mai mari umilințele la adresa rivalilor din Giulești, după ce alb-vișinii reușiseră au reușit să scoată un punct din Ghencea pe vremea lui Mircea Lucescu, scor 1-1.

„Păi să-și aducă aminte când au făcut prima dată 1-1 la noi, cu Lucescu, le-am luat toate steagurile de pe gard și le-am dus la jucători în vestiar și ce-a urmat, nu mai spun! (n.r. râde).

Le-am luat așa, ude, și le-am dat jandarmeriei, care le-a dus înapoi. Se rugau la porțile noastre, “deschideti porțile domnilor!”.