Deplasări în străinătate și cursuri de perfecționare pentru directorii unei companii de stat. Ce buget personal și-au făcut șefii din Energie

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA (SAPE SA) este una dintre companiile statului ce funcționează în subordinea Ministerului Energiei. Înființată în anul 2014, compania are rolul de a administra participațiile minoritare pe care statul român le deține în unele societăți din domeniul energiei electrice. În anul 2024, compania cu 46 de angajați a raportat un profit de 10 milioane lei, la o cifră de afaceri de circa 15 milioane.

Buget special pentru evenimentele directorilor la o companie de stat

În ultimii zece ani de activitate, SAPE SA a reușit să ajungă la o datorie colosală: 101 milioane lei, asta în condițiile în care compania a fost constant pe profit în acești ani. Astăzi, aceste datorii înseamnă practic, profitul net pe următorii zece ani ai companiei de stat.

Compania a bugetat suma de 269.000 lei, o sumă chiar sub pragul de 270.000 lei pentru care legea prevede obligativitatea organizării unei licitații pentru atribuirea contractului, pentru achiziționarea de servicii „privind participarea membrilor Directoratului și a Directorului Economic la diverse evenimente (seminarii, simpozioane, workshop-uri etc.)”. Practic, vorbim de bani alocați pentru conferințe și seminarii pentru administratorii și directorii companiei SAPE SA.

La această sumă se mai adaugă alți 30.000 lei, bani pentru „programe de formare profesională pentru membrii Directorat și Director Economic”. În total compania alocă 300.000 lei pentru pregătirea profesională a șefilor. În plus, separarea celor două achiziții, face posibil ca acestea să fie atribuite direct, fără licitație publică, în condițiile în care sumele sunt sub pragul de 270.000 lei.

Sumele alocate pentru conducerea companiei nu se opresc aici. Compania a alocat separat alți 200.000 lei pentru deplasările externe ale șefilor, sumă la care se adaugă alți 250.000 lei pentru serviciile de cazare pentru aceștia. În total, alți 450.000 lei, doar pentru transportul și cazarea șefilor companiei în deplasările externe. Evident, compania a bugetat și o sumă pentru deplasările interne ale șefilor, mai exact 150.000 lei.

Practic, compania a alocat circa 900.000 lei pentru conferințele și seminariile la care urmează să participe echipa de conducere a companiei de stat. Vorbim de mai puțin de zece oameni, în condițiile în care Directoratul este formate din 3 persoane, Consiliul de Supraveghere din 5 (abia în acest moment au început procedurile de selecție pentru alți doi membri), plus directorul economic.

Potrivit datelor publicate de AMEPIP, cei cinci membri ai CS-ului au încasat în luna august a anului trecut o indemnizație brută lunară de 23.000 lei, iar membrii Directoratului au avut o sumă dublă, de peste 45.000 lei. Unul dintre șefii SAPE SA este Sorin Chiriță, fostul city-manager al Municipiului București din mandatul Gabrielei Firea. Fostul consilier al Gabrielei Firea, a Presa a scris recent că

Protocol și conferințe la compania de stat din energie

Pe lângă aceste achiziții, care vizează doar conferințe și deplasări pentru șefii companiei de stat, compania a bugetat și suma de 422.000 lei pentru achiziția de servicii pentru „participarea la conferințe, bilanțuri și analize ale activității SAPE”. În plus, apare și suma de 280.000 lei pentru servicii de pregătire profesională individuală și cazare, dar și „alte activități decât cea relevantă legată de obiectul principal de activitate al societății, respectiv producția de energie electrică”.

Pe lângă aceste conferințe, compania de stat a alocat sume separate pentru protocol și publicitate. Mai exact, în planul de achiziții pe 2026 apare suma de 75.000 lei pentru produse de protocol, la care se adaugă alți 85.000 lei pentru „materiale promoționale”.

Separat, compania are alocați aproape 200.000 lei (194.000 lei mai exact) pentru servicii de publicitate și

Bani pentru cele 3 mașini ale companiei

În timp ce unele ministere au anunțat reducerea drastică a cheltuielile cu deplasările în străinătate, așa cum este cazul Ministerului Fondurilor Europene, unde s-a luat decizia ca toate zborurile să se facă cu curse low-cost, companiile de stat din energie alocă sume uriașe pentru aceste deplasări. Același lucru se întâmplă și în cazul flotei de autoturisme, mai exact cele trei automobile pe care le deține compania Ministerului Energiei.

În planul de achiziții al SAPE SA sunt trecute nu mai puțin de zece achiziții ce au legătură directă cu cele trei autoturisme ale societății. Mai exact, apare suma de 92.000 lei pentru carburant și taxele de drum, alți 15.000 lei pentru anvelope de iarnă/ vară, abonamentul pentru parcarea acestora, polițele de asigurare, servicii de vulcanizare și service, dar și achiziția de accesorii auto și consumabile. În total, suma ajunge la circa 270.000 lei, bani alocați doar pentru cele 3 mașini.

După cum se poate observa din planul de achiziții al societății, SAPE SA alocă 30.000 lei doar pentru parcarea celor trei mașini, la care se adaugă alți 75.000 lei pentru serviciile de service.

Sume uriașe pentru achizițiile de servicii și consultanță

Un alt element ce iese în evidența în planul de achiziții al SAPE SA este numărul mare de servicii de consultanță pe care compania de stat are în plan să le achiziționeze în 2026. Este vorba în principal de servicii de consultanță în domeniul energiei sau de experți juridici. De remarcat și faptul că mare parte din aceste achiziții se fac la prețul de 270.000 lei, adică exact limita care permite achizițiile directe, fără licitație.

În primul rând este vorba de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor, pentru suma de 270.000 lei. Compania a mai alocat alți 200.000 lei pentru servicii de reprezentare „ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea (PRE) către participantul la Piața de Echilibrare (PE)”. Tot în domeniul energiei, compania a alocat 270.000 lei pentru achiziția de servicii „de asistență și consultanță în vederea operării comerciale pentru activele din portofoliul SAPE S.A. și de vânzare a certificatelor verzi”, adică chiar obiectul de activitate al companiei.

De asemenea, compania a alocat aceeași sumă (270.000 lei) pentru achiziția pentru elaborarea unui studiu pentru oportunitatea de investiție într-un proiect de energie regenerabilă.

Compania mai are în plan alte patru achiziții de servicii de expertiză judiciară. Achizițiile vizează o evaluare tehnică (270.000 lei), o expertiză contabilă (alți 270.000 lei), o evaluare imobiliară (alți 270.000 lei) și o expertiză financiară (190.000 lei).

Toate aceste achiziții apar în PAAS 2026, Planul achizițiilor sectoriale pe anul în curs. Într-un alt document separat, ce vizează achizițiile pentru funcționarea companiei, sunt incluse noi achiziții pentru serviciile de consultanță. Astfel, avem o dată „servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică”, unde suma alocată este de 500.000 lei, și „servicii de consultanță juridică”, aici suma alocată fiind de 250.000 lei.

Potrivit organigramei companiei de stat, aceasta are departamente atât pentru serviciul juridic, cât și pentru achiziții, contabilitate buget și un serviciu tehnic, proiecte și comercial, adică majorarea aspectelor acoperite de aceste achiziții distincte.