Sport

Veste teribilă! Wizz Air a anulat biletele fanilor olteni pentru deplasările cu Brighton și Inter d’Escaldes din Conference League

Decizie șoc pentru fanii Universității Craiova. Wizz Air a anunțat oficial că taie masiv din zborurile operate de pe aeroportul din oraș. Ce se întâmplă cu deplasările cu Brighton și Inter d'Escaldes din Conference League.
Mihai Dragomir
27.09.2026 | 10:40
Veste teribila Wizz Air a anulat biletele fanilor olteni pentru deplasarile cu Brighton si Inter dEscaldes din Conference League
ULTIMA ORĂ
Veste teribilă pentru fanii olteni. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Vestea pe care fanii olteni nu voiau să o primească. Aeroportul Internațional Craiova suferă o schimbare importantă din luna octombrie în ceea ce privește zborurile operate de compania Wizz Air. Deplasările cu Brighton și Inter d’Escaldes din Conference League, compromise.

Dezastru pentru fanii olteni. Anunțul companiei Wizz Air

Universitatea Craiova, care a anunțat prețurile abonamentelor pentru meciurile europene, va juca și în acest sezon în faza ligii din Conference League. Oltenii vor înfrunta Getafe (acasă), Inter d’Escaldes (deplasare), Egnatia (acasă), Brighton (deplasare), Kairat Almaty (deplasare) și Copenhaga (acasă). Însă două dintre deplasări sunt afectate pentru majoritatea suporterilor, care și-au achiziționat deja bilete de avion.

ADVERTISEMENT

Sorin Manda, administratorul Aeroportului Internațional Craiova, a transmis în mediul online faptul că Wizz Air, compania cea mai aleasă de români pentru zborurile internaționale, își reduce drastic operațiunile de pe aeroportul din Bănie începând cu octombrie. Fanii își făceau calculele pentru bilete de avion și cazări ca să fie alături de Filipe Coelho și compania, dar gigantul low-cost taie în carne vie și le-a transmis deja mailuri cu privire la zborurile anulate. Două dintre cele mai așteptate deplasări ale toamnei, cele cu englezii de la Brighton și cu Inter d’Escaldes (Andorra), au fost lovite în plin de noul program de zbor.

Deplasările cu Brighton și Inter d’Escaldes din Conference League, compromise după anunțul Wizz Air

Pentru meciul cu Inter d’Escaldes, programat pe 22 octombrie 2026, ora 19:45, ruta clasică și cea mai ieftină pentru fanii olteni era zborul direct Craiova – Barcelona (El Prat), urmat de un drum cu autocarul sau mașina închiriată spre Andorra. Totul pică, după ce Wizz Air a anunțat că suspendă definitiv zborurile Craiova – Barcelona începând chiar cu data de 22 octombrie, ziua meciului. Astfel, pentru meciul din Andorra, suporterii „Științei” sunt forțați să caute rute alternative: fie deplasarea la București (Otopeni) sau Cluj pentru a prinde un zbor spre Spania, fie rute cu escale multiple.

ADVERTISEMENT
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise...
Digi24.ro
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare

Situația este asemănătoare și pentru super-duelul cu Brighton, programat pe 26 noiembrie, ora 19:45. Sute de fani se bazau pe cursa zilnică Craiova – Londra Luton pentru a ajunge în Marea Britanie, de unde se puteau deplasa mai departe cu autocarul sau trenul. Wizz Air reduce zborurile spre Londra Luton de la 7 frecvențe pe săptămână la doar 3. Mai mult, o altă variantă de rezervă pentru Anglia, Craiova – Birmingham, a fost redusă și ea de la 3 la doar 2 zboruri săptămânale.

ADVERTISEMENT
Suedezii au rămas
Digisport.ro
Suedezii au rămas "mască" și anunță intervenția UEFA, după meciul cu România! "De mult nu s-a mai văzut"

De ce s-a ajuns aici? Wizz Air mută o aeronavă la o altă bază europeană și invocă inflația ridicată, taxele pregătite de Guvern și scăderea puterii de cumpărare a românilor. Pasagerii nu mai cumpără bilete ca înainte, iar Wizz Air preferă să zboare acolo unde profitul e sigur, lăsând Oltenia descoperită fix în toamna europeană.

ADVERTISEMENT

“Mă doare-n pălărie!” Cât costă, de fapt, pălăria de Panama purtată de Mitică...
Fanatik
“Mă doare-n pălărie!” Cât costă, de fapt, pălăria de Panama purtată de Mitică Dragomir
Edi Iordănescu, adevărul despre oferta de a antrena FCSB: „Glumele lui Gigi Becali…”
Fanatik
Edi Iordănescu, adevărul despre oferta de a antrena FCSB: „Glumele lui Gigi Becali…”
Cine este Bogdan Mocanu, vedeta care luptă în main-eventul RXF Next Fighter 35....
Fanatik
Cine este Bogdan Mocanu, vedeta care luptă în main-eventul RXF Next Fighter 35. A câștigat „Puterea Dragostei” și are o victorie în 20 de secunde în cușcă
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
CFR Cluj a ratat 800.000 de euro! Fanii au blocat afacerea
iamsport.ro
CFR Cluj a ratat 800.000 de euro! Fanii au blocat afacerea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!