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Vestea pe care fanii olteni nu voiau să o primească. Aeroportul Internațional Craiova suferă o schimbare importantă din luna octombrie în ceea ce privește zborurile operate de compania Wizz Air. Deplasările cu Brighton și Inter d’Escaldes din Conference League, compromise.

Dezastru pentru fanii olteni. Anunțul companiei Wizz Air

Universitatea Craiova, care a anunțat pentru meciurile europene, va juca și în acest sezon în . Oltenii vor înfrunta Getafe (acasă), Inter d’Escaldes (deplasare), Egnatia (acasă), Brighton (deplasare), Kairat Almaty (deplasare) și Copenhaga (acasă). Însă două dintre deplasări sunt afectate pentru majoritatea suporterilor, care și-au achiziționat deja bilete de avion.

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Sorin Manda, administratorul Aeroportului Internațional Craiova, a transmis în mediul online faptul că Wizz Air, compania cea mai aleasă de români pentru zborurile internaționale, își reduce drastic operațiunile de pe aeroportul din Bănie începând cu octombrie. Fanii își făceau calculele pentru bilete de avion și cazări ca să fie alături de Filipe Coelho și compania, dar gigantul low-cost taie în carne vie și le-a transmis deja mailuri cu privire la zborurile anulate. Două dintre cele mai așteptate deplasări ale toamnei, cele cu englezii de la Brighton și cu Inter d’Escaldes (Andorra), au fost lovite în plin de noul program de zbor.

Deplasările cu Brighton și Inter d’Escaldes din Conference League, compromise după anunțul Wizz Air

Pentru meciul cu Inter d’Escaldes, programat pe 22 octombrie 2026, ora 19:45, ruta clasică și cea mai ieftină pentru fanii olteni era zborul direct Craiova – Barcelona (El Prat), urmat de un drum cu autocarul sau mașina închiriată spre Andorra. Totul pică, după ce Wizz Air a anunțat că suspendă definitiv zborurile Craiova – Barcelona începând chiar cu data de 22 octombrie, ziua meciului. Astfel, pentru meciul din Andorra, suporterii „Științei” sunt forțați să caute rute alternative: fie deplasarea la București (Otopeni) sau Cluj pentru a prinde un zbor spre Spania, fie rute cu escale multiple.

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Situația este asemănătoare și pentru super-duelul cu Brighton, programat pe 26 noiembrie, ora 19:45. Sute de fani se bazau pe cursa zilnică Craiova – Londra Luton pentru a ajunge în Marea Britanie, de unde se puteau deplasa mai departe cu autocarul sau trenul. Wizz Air reduce zborurile spre Londra Luton de la 7 frecvențe pe săptămână la doar 3. Mai mult, o altă variantă de rezervă pentru Anglia, Craiova – Birmingham, a fost redusă și ea de la 3 la doar 2 zboruri săptămânale.

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De ce s-a ajuns aici? Wizz Air mută o aeronavă la o altă bază europeană și invocă inflația ridicată, taxele pregătite de Guvern și scăderea puterii de cumpărare a românilor. Pasagerii nu mai cumpără bilete ca înainte, iar Wizz Air preferă să zboare acolo unde profitul e sigur, lăsând Oltenia descoperită fix în toamna europeană.