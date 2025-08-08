Deplorabil! Imagini din lumea a treia cu gazonul de care se plânge toată SuperLiga. Foto

este duelul care deschide etapa a cincea din SuperLiga României. Partida se dispută pe stadionul din Clinceni, acolo unde starea suprafeței de joc poate atenta în mod cert la siguranța jucătorilor celor două formații.

Imagini incredibile cu gazonul de la Clinceni

După succesul răsunător cu rivala FCSB, Dinamo s-a deplasat la Clinceni pentru a înfrunta nou promovata Metaloglobus București. Partida are loc pe arena ilfoveană, acolo unde starea gazonului lasă de dorit.

Marea majoritatea a echipelor care au evoluat în acest sezon la Clinceni , iar reporterii FANATIK prezenți la duelul care deschide etapa a cincea vă prezintă imagini cu gazonul.

Din fotografii se poate observa clar că în unele părți ale terenului, iarba este arsă și se văd găuri pe întreaga suprafață de joc. Stadionul este în administrarea primăriei din Clinceni.

Unirea Slobozia este cealaltă echipă din SuperLiga României care își dispută partidele de pe teren propriu pe stadionul din Clinceni. la jocul contra ialomițenilor.

Laszlo Balint a tras un semnal de alarmă cu privire la starea gazonului de la Clinceni: „Nu e pentru SuperLiga”

„E un punct câștigat pe un teren dificil, ca să fiu blând. Nu e o scuză pentru că am jucat ambele echipe pe acest teren. Lameira a făcut o ușoară entorsă. Din punctul meu de vedere e o problemă, dar vedem ce putem face.

E foarte denivelat, sunt pietre pe alocuri, nisipos. Îl respect pe domnul primar de aici, știu că se fac eforturi, dar nu e pentru SuperLiga… Scade nivelul jocului și e un pericol pentru integritatea jucătorilor”, declara Laszlo Balint, după Slobozia – Oțelul 0-0.