Deplorabil! Imagini din lumea a treia cu gazonul de care se plânge toată SuperLiga. Foto

Imagini incredibile de la Clinceni, acolo unde se dispută meciul dintre Metaloglobus și Dinamo. Vezi cum arată gazonul de pe arena ilfoveană.
Daniel Işvanca, Marian Popovici
08.08.2025 | 22:08
Imagini uluitoare cu starea gazonului la Clinceni FOTO: Fanatik

Metaloglobus – Dinamo este duelul care deschide etapa a cincea din SuperLiga României. Partida se dispută pe stadionul din Clinceni, acolo unde starea suprafeței de joc poate atenta în mod cert la siguranța jucătorilor celor două formații.

Imagini incredibile cu gazonul de la Clinceni

După succesul răsunător cu rivala FCSB, Dinamo s-a deplasat la Clinceni pentru a înfrunta nou promovata Metaloglobus București. Partida are loc pe arena ilfoveană, acolo unde starea gazonului lasă de dorit.

Marea majoritatea a echipelor care au evoluat în acest sezon la Clinceni s-au plâns de starea execrabilă a suprafeței de joc, iar reporterii FANATIK prezenți la duelul care deschide etapa a cincea vă prezintă imagini cu gazonul.

Din fotografii se poate observa clar că în unele părți ale terenului, iarba este arsă și se văd găuri pe întreaga suprafață de joc. Stadionul este în administrarea primăriei din Clinceni.

Unirea Slobozia este cealaltă echipă din SuperLiga României care își dispută partidele de pe teren propriu pe stadionul din Clinceni. Robert Ilyeș a fost destul de vocal la jocul contra ialomițenilor.

Imagini uluitoare cu starea gazonului la Clinceni FOTO: Fanatik

 

Laszlo Balint a tras un semnal de alarmă cu privire la starea gazonului de la Clinceni: „Nu e pentru SuperLiga”

„E un punct câștigat pe un teren dificil, ca să fiu blând. Nu e o scuză pentru că am jucat ambele echipe pe acest teren. Lameira a făcut o ușoară entorsă. Din punctul meu de vedere e o problemă, dar vedem ce putem face.

E foarte denivelat, sunt pietre pe alocuri, nisipos. Îl respect pe domnul primar de aici, știu că se fac eforturi, dar nu e pentru SuperLiga… Scade nivelul jocului și e un pericol pentru integritatea jucătorilor”, declara Laszlo Balint, după Slobozia – Oțelul 0-0.

