Depresia cruntă prin care a trecut Ezequiel Lavezzi! Mărturiile fostului star de la PSG: „Am făcut rău familiei”

ADVERTISEMENT

Pe parcursul carierei, fotbaliștii sunt deconectați, în multe rânduri, de viața de zi cu zi. Mai exact, cei care practică sportul rege au un program bine stabilit, de la ora de trezire, antrenamente, mese și așa mai departe. Din nefericire, mulți sportivi se confruntă cu probleme după ce se retrag din activitate, , iar într-o astfel de situație s-a aflat și Ezequiel Lavezzi.

Depresia cruntă prin care a trecut Ezequiel Lavezzi

Ezequiel Lavezzi rămâne în amintirea tuturor prin fazele spectaculoase și golurile marcate în perioada în care a evoluat la Napoli și PSG. Retras din activitate în 2020, după o experiență în campionatul Chinei, atacantul argentinian s-a confruntat cu o depresie puternică, perioadă în care și-a făcut rău atât sieși, cât și celor apropiați.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu acordat presei din Italia, Ezequiel Lavezzi a mărturisit că a fost internat în spital, deoarece situația nu mai putea continua în același fel. Fostul atacant spune că a avut noroc de sprijinul medicilor, dar și de nașterea celui de-al doilea copil. Lavezzi îi sfătuiește pe cei care trec prin depresie să vorbească, deoarece doar astfel își pot reveni din starea de tristețe. Până nu demult, și în .

„Am fost internat într-o clinică și acum sunt bine, dar drumul meu nu s-a încheiat. Vreau să trăiesc pentru copiii mei. Pocho? Acesta era numele câinelui meu care a murit: îl chema Pocholo. Datorită sprijinului soției și familiei, m-am lăsat pe mâna psihologilor și a altor specialiști dintr-o clinică.

ADVERTISEMENT

Drumul meu nu s-a încheiat. Celor care suferă la fel le spun: cereți ajutor. Am cunoscut întunericul. Îmi făceam rău. Atât mie, cât și celor din jur. Alternam între depresie și atacuri de anxietate. Nu eram niciodată lucid, iar mintea îmi era plină de gânduri negative.

ADVERTISEMENT

Nașterea copilului a venit într-un moment dificil din viața mea și m-a ajutat să mă salvez. Mă învață un nou mod de a fi tată. Am trecut printr-o perioadă dificilă, dar acum sunt bine. Sunt un om mai conștient și mai matur. Mă simt recunoscător: faptul că am fost atât de afectat m-a schimbat ca persoană”, a declarat Ezequiel Lavezzi într-un interviu pentru .

ADVERTISEMENT

Cum a arătat cariera lui Ezequiel Lavezzi

Ezequiel Lavezzi a făcut primii pași în fotbal la echipa de tineret a lui Boca Juniors, de unde s-a transferat ulterior la Estudiantes. Primul pas în Europa a fost la Genoa, în 2004. La doar un an distanță, atacantul a revenit în Argentina, la San Lorenzo. În vara lui 2007, o mutare avea să îi schimbe total viața lui Lavezzi.

Mai exact, argentinianul a fost transferat la Napoli, club la care s-a consacrat ca fotbalist. După 5 ani petrecuți în „orașul lui Maradona”, Lavezzi a ales să se transfere la PSG, unde a fost coleg în atac cu jucători importanți precum Ibrahimovic sau Cavani. De-a lungul carierei, atacantul a adunat 51 de selecții și a marcat 9 goluri pentru naționala Argentinei.