„Depresia e boala secolului!”. Prima reacție a lui Adrian Mutu după tragicul sfârșit al lui Aaron Boupendza: „M-a zguduit!”

Aaron Boupendza a încetat din viață miercuri, 16 aprilie. Fostul fotbalist de la Rapid s-a aruncat în gol de la etajul 11, iar în urma căzăturii medicii au constatat că rănile suferite nu sunt compatibile cu viața. Adrian Mutu a vorbit despre nefericitul eveniment.

Prima reacție a lui Adrian Mutu după tragicul sfârșit al lui Aaron Boupendza: „M-a zguduit!”

În cadrul „Don Mutu”, Adrian Mutu a transmis că . Fostul antrenor al Rapidului e de părere că fotbaliștii au nevoie de o atenție constantă din partea unui psiholog. „ , iar acestea l-au împins să recurgă la acel gest.

„Nu am nicio părere, decât o părere de rău. Necunoscându-l pe Boupendza, doar când a fost la Rapid în perioada de anul trecut. Am fost șocat, în primul rând, de felul cum a murit și de toată, să spun așa, povestea asta, sau povestea asta care circulă acum pe net.

Da, e păcat, pentru că niciodată nu știi ce e în mintea unui om. Depresia e boala secolului. Uite ce se poate întâmpla, necerând ajutor cui trebuie, se ajunge la astfel de lucruri. Păcat pentru Aaron și familia lui, pentru că probabil dacă ar fi cerut ajutor înainte, acum probabil altfel erau lucrurile, era încă în viață.

Cum spuneam, a fost un șoc mai ales pentru că, băi, când îl vezi în România, parcă ți se pare că e foarte aproape persoana care a fost, chiar dacă nu l-am cunoscut… Dar să fie în România, să vorbim despre el, să-l vedem la meciuri, așa ți se pare cumva apropiată o persoană cu care ai avut contact, chiar dacă nu într-un mod direct. M-a zguduit puțin, sincer, mai ales că e o moarte tragică, dar nu e comună în rândul fotbaliștilor.

„Cred că era distrus mental”

Noi, ca oameni, avem sentimentul acesta de autoprotecție. E foarte greu să iei o decizie, mai ales știind că e ultima decizie pe care o iei. Nefiind psiholog, psihiatru… Dar vorbind așa, să ajungi la o decizie de nivelul ăsta, cred că ești distrus mental. Ești distrus la nivel mental, necerând ajutor, probabil fiind și singur acolo, într-o lume diferită de ce era aceeași ce a fost el obișnuit, pentru că a jucat în Turcia, unde lumea e diferită, cultura e diferită.

Nu cred că a contribuit plecarea de la Rapid. Eu cred că el a dorit să plece, mai ales în China, iar aici mă refer la partea financiară. Nu cred că Rapidul… A stat prea puțin la Rapid și cred că a fost și dorința lui de a pleca. Să vă aduceți aminte că el deja avea probleme înainte să vină în cantonament, ori a venit și târziu în cantonament, dacă nu mă înșel, în cantonamentul de iarnă.

Pe unde n-a reușit nici în România? Pentru că totuși a avut 13 meciuri și a marcat 5-6 goluri. E un gol la două meciuri, statistica lui nu e atât de rea. Să nu uităm că a fost golgheter în Turcia, iar apoi a avut un parcurs bun în MLS.

„Nu am trecut niciodată prin depresie! Nu am avut colegi diagnosticați”

N-am avut colegi diagnosticați cu depresie, dar am văzut la viața mea multe exemple de fotbaliști care pur și simplu intră într-o zonă de tristețe, de depresie și se vede mai ales pe evoluțiile lor, pentru că altfel nu îți explici cum le scade așa valoarea brusc, și aici vorbim când te afli la echipe mari sau în campionate puternice.

Sunt mai multe cauze, de la faptul că nu joacă, la faptul că sunt singuri în orașul respectiv sau problemele familiale pe care le au. Sunt mai multe cauze, nu poți să ți le explici, dar nu numai în sport sunt, ci în viață mai ales. Nu au fost diagnosticați așa, dar probabil câteodată sunt perioade în viață când fiecare dintre noi are perioadele de depresie.

(n.r. Ai trecut prin depresie vreodată?) Nu, nu am trecut prin depresie, dar am avut și eu momentele mai puțin bune ca toată lumea. Sunt momente de care depind de la om la om cum treci. Toți dintre noi, inclusiv eu, inclusiv tu, am trecut prin momente care nu erau pe placul nostru, prin anumite dificultăți, dar fiecare le gestionează diferit.

Le dau sfatul jucătorilor să ceară ajutor, bineînțeles, cu persoane calificate care te pot ajuta. Faptul de a te duce la psiholog nu e neapărat că te duci atunci când ajungi în depresie. Trebuie să te duci regulat la psiholog, pentru că te ajută în obiectivele pe care le ai tu în viața profesională și familială, te ajută să le îndeplinești. Așa cum o numesc psihologii, te duci și ștergi… Imaginează-ți creierul așa ca o noptieră pe care se pune praf. Te duci și ștergi praful ăla și reușești să gândești mai limpede, să ai o ordine în gânduri cumva și să poți să gestionezi perioada în care te afli sau, eu știu, perioada care va veni, pe termen scurt sau lung, ca să ajungi la obiectivele pe care ți le-ai propus”, a declarat Adrian Mutu.