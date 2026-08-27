Sport

Depresie la Universitata Craiova după eliminarea dramatică de la Erevan: „Nu pot să vorbesc, sunt terminat psihic!”

Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în faza principală din Europa League după ce armenii de la Ararat au primit penalty în minutul 90+8.
Flaviu Popa
27.08.2026 | 21:25
Depresie la Universitata Craiova dupa eliminarea dramatica de la Erevan Nu pot sa vorbesc sunt terminat psihic
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Craiova, eliminată de Ararat Armenia
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A fost, de altfel, o fază rar întâlnită pe un teren de fotbal. Ce s-a întâmplat, de fapt? La unele dintre puținele atacuri ale armenilor, Carlos Mora a avut o intervenție neglijentă, iar arbitrul întâlnirii a dictat lovitură de la 11 metri. A fost nevoie de câteva minute de deliberări în camera VAR, după care lovitura de la 11 metri a fost executată de Sandro Lima.

Pavel Badea este „în depresie” după ce Universitatea Craiova a pierdut dramatic cu Ararat Armenia

Laurențiu Popescu a intervenit perfect, după care Romanchuk a degajat în corner. Surpriză, însă! Lovitura de la 11 metri s-a repetat pentru că Romanchuk a intrat în careu înainte de executarea loviturii de la 11 metri. De această dată Sandro Lima a înscris din două încercări, după ce în primă fază Popescu apărase iar șutul acestuia.

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Golul a fost consemnat în minutul 90+8, cu trei peste cele cinci minute de prelungire arătate inițial. În acest context, Pavel Badea, președintele CS Universitatea Craiova. a mărturisit că este „în depresie” la final de meci. „Nici nu știu ce să zic… Un asemenea ghinion!

Ne credeam că la meciul cu AEK Atena s-a terminat ghinionul, că nu se putea ceva mai rău. Am luat bătaie de la o echipă care nu a ajuns la poartă 80 de minute, de la un adversar net inferior. Nu știu ce să zic. Chiar nu pot să vorbesc, sunt terminat psihic!

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Craiova a avut ocazii clare, însă în fotbal se pot întâmpla și astfel de situații. Chiar îți vine să te lași! E clar că echipa a jucat bine, că a arătat caracter, că a fost peste Ararat, dar există situații când nu cel mai bun câștigă. Din fericire, noi mereu suntem buni și nu câștigăm. Mi-aș fi dorit să fie invers”, a declarat Pavel Badea, președintele CS Universitatea Craiova, la Digi Sport.

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AEK Atena rămâne coșmarul Universității Craiova, după acel 3-2 din decembrie 2025

Meciul de coșmar dintre AEK Atena și Universitatea Craiova la care face referire Pavel Badea s-a disputat pe 18 decembrie 2025. Atunci, Craiova conducea cu 2-0 în minutul 65, după reușitele lui Ștefan Baiaram și Alexandru Cicăldău, însă grecii reușeau să întoarcă fabulos meciul prin Vida (’65), Kutesa (90+8) și Jovic (90+14).

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Pentru Craiova, ratarea calificării în faza principală din Europa League poate să însemne multe milioane de euro, însă oltenii se pot consola în continuare cu participarea în Conference League, de unde rețeta financiară le poate aduce aproximativ 10 milioane de euro.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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