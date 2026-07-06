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Depresie totală! Carlo Ancelotti nu a fost în stare să vorbească după eliminarea Braziliei de la CM 2026!

Carlo Ancelotti, distrus după eliminarea Braziliei de la Campionatul Mondial! Selecao a fost învinsă de Norvegia lui Haaland în optimi, iar antrenorul italian nu s-a prezentat la declarații
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.07.2026 | 05:15
Depresie totala Carlo Ancelotti nu a fost in stare sa vorbeasca dupa eliminarea Braziliei de la CM 2026
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Carlo Ancelotti nu a fost în stare să vorbească după eliminarea Braziliei de la CM 2026. Foto: Profimedia
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Carlo Ancelotti (67 de ani) a fost, în mod așteptat de altfel în contextul dat, extrem de afectat de eliminarea Braziliei în optimile de finală la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, în fața Norvegiei lui Erling Haaland, scor 1-2. Antrenorul italian nu a găsit puterea necesară pentru a se prezenta în zona mixtă pentru declarații după acest meci, iar în locul său l-a trimis pe fiul lui, Davide, parte din staff-ul său tehnic de la Selecao.

Carlo Ancelotti nu s-a prezentat la flash-interviu după Brazilia – Norvegia 1-2

Acesta a recunoscut voalat că dezamăgirea tatălui său, plecat deci direct la vestiare după fluierul de final, este extrem de mare în aceste momente: „E greu să spui ceva după o asemenea dezamăgire. Nu sunt cuvinte. Toți suntem conștienți de ceea ce s-a întâmplat. Trebuie să ne ridicăm, chiar dacă e greu. Acum suntem toți prăbușiți de supărare”. 

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Haaland a „furat” show-ul și la New Jersey! Neymar, rezervă și gol în prelungiri

În meciul de la New Jersey, Haaland a fost „călăul” Braziliei. Starul de la Manchester City a marcat ambele goluri ale Norvegiei, în minutele 79 și 90. În prelungiri, Neymar a redus din diferență din penalty, dar s-a dovedit a fi prea târziu pentru brazilieni. Scor final 2-1 pentru nordici, care vor juca în sferturile de finală de la Campionatul Mondial cu învingătoarea dintre Mexic și Anglia. 

În prima repriză, în minutul 14, la scorul de 0-0 deci, sud-americanii au ratat o lovitură de la 11 metri prin Bruno Guimaraes. Starul Neymar a fost rezervă și de această dată și a fost introdus pe teren de Carlo Ancelotti în minutul 67 în locul lui Martinelli.

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Pentru norvegieni, este vorba despre o performanță istorică. Este pentru prima dată în istoria lor când ajung în sferturile de finală de la Campionatul Mondial. Până acum, cel mai bun parcurs al lor la turneul final era reprezentat de optimile de finală din 1998.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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