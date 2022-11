Deputat condamnat după un live pe Facebook. A trecut o casă de 5.000 mp în declarația de avere, dar are facturi neplătite la curent

Deși relativ puțin cunoscut publicului larg, deputatul Daniel-Gheorghe Rusu este unul dintre personajele pitorești ale politicii românești. Și-a schimba partidele într-un ritm amețitor, iar modul în care și-a completat declarația de avere ar trebui să dea de gândit Agenției Naționale de Integritate, cu locuințe de mii de metri pătrați.

Primar trecut prin mai multe partide

Daniel Rusu a fost condamnat pentru compromiterea intereselor justiției, faptă pe care ar fi comis-o în 2020 pe când era încă primar în comuna Șpring, județul Alba. În timpul campaniei electorale, a prezentat, într-un live pe Facebook, acte dintr-un dosar al Parchetului Sebeș, în care erau prezentate numele unor persoane care erau vizate de o anchetă penală. Deși a divulgat astfel numele persoanelor vizate de procurori, Rusu a scăpat relativ ieftin, cu o amendă penală de 40.000 de lei.

ADVERTISEMENT

„Am fost acuzat că am adus 80 de moldoveni în comuna Şpring pentru a mă vota. S-a făcut o comisie şi s-a constatat că nu există fapta. Până s-a închis dosarul, am avut neglijenţa de a prezenta acel proces-verbal venit de la Procuratură pe Facebook, în ultima zi de campanie electorală. Prin acea foaie mă disculpam în faţa cetăţenilor. Riscam să îmi pierd din credibilitatea prietenilor mei. Toată lumea mă suna. Nu am ştiut că nu este încă închis dosarul”, se justifica Daniel-Gheorghe Rusu, potrivit .

Cu sau fără în funcție, Rusu a pierdut localele din 2020 de la Șpring, comună pe care a condus-o din 2004. În cei 16 ani, Rusu a trecut de la un partid la altul cu ușurință dezarmantă. Primul mandat l-a obținut ca membru PUR, apoi a trecut la PNL. În 2016, a candidat din partea ALDE, pentru ca în 2020 să fie susținut de către AUR. Deși a fost înfrânt de o candidată a PNL, AUR a mizat în continuare pe Daniel Rusu și l-a pus pe listele pentru Camera Deputaților, astfel că acesta a devenit deputat la finele anului 2020.

ADVERTISEMENT

„Palatele” de pe fâneața din declarația de avere

După ce a fost primar timp de 16 ani, s-ar crede că Rusu ar fi trebuit să știe cum se completează o declarație de avere. Numai că, după intrarea în Parlament, Rusu a încurcat rubricile pentru clădiri cu cele pentru terenuri. Astfel, la terenuri a trecut doar o pășune de 1400 m², iar la clădiri a trecut două case de locuit, una 1400 m², alta de 1900 m², ambele în Șpring. Iar lista continuă cu o „casă de vacanță” de 5400 m². Prin comparație, palatul Peleș de la Sinaia are doar 3200 m².

Cel mai probabil, Daniel Rusu a trecut imobilele cu tot cu suprafața aferentă, deși regulile ANI stipulează clar că trebuie menționate separat. De asemenea, intrigă faptul că locuința de vacanță este tot la Șpring, de parcă deputatul și-ar muta reședința în timpul concediului dintr-o parte în alta a satului. În declarația de avere mai este trecut un spațiu de 1300 m², cu destinația de „vestiar”. Erorile de completare au fost menținute și în declarațiile ulterioare, din iunie 2021 și iunie 2022.

ADVERTISEMENT

Nici după ce a ajuns în Camera Deputaților, Rusu nu a fost mai statornic în ce privește apartenența de partid, intrând într-un , George Simion. „Îmi ridicau osanale şi se mândreau cu mine în toată ţara! Ne puteţi număra pe degetele de la o mână! Eram primar, prieten şi tutore! Eram doar noi! Eram pe vremea când alţi băgători în seamă nici nu-l cunoşteau! Îl ajutam pentru că atunci credeam în el şi în lupta lui! Acum totul s-a schimbat! Bani si interese! Aroganţă şi manipulare! Restul este un patriotism deşănţat de faţadă! Din păcate, George nu mai este acelaşi! Beţia puterii i-a venit de hac!”, afirma deputatul, primăvara aceasta, când a anunțat plecarea din AUR, odată cu mai mulți parlamentari nemulțumiți de modul în care Simion conduce partidul.

Dreapta gândire l-a dus în partidul lui Orban

Împreună cu senatoarea Evdochia Aelenei și deputații Dănuț Aelenei și Nicolae Roman, Rusu s-a înscris într-un partid obscur, Alternativa Dreaptă, afiliat Partidului European al Conservatorilor și Reformiștilor, din care mai fac parte Fratelli d’Italia al premierului italian Giorgia Meloni și Vox din Spania.

ADVERTISEMENT

Apartenența la Alternativa Dreaptă a fost de aproximativ jumătate de an, Rusu anunțându-și plecarea din această formațiune pe 8 noiembrie. „Când minciuna îi uneşte, adevărul ne desparte. Asta se întâmplă foarte des în viață și mult prea des în politică! Oricum ar fi, minciuna are picioare scurte !!! Mult „succes” pe mai departe AD… !”, scria Rusu pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Într-o altă postare, din aceeași zi, deputatul sugera noul sediu de partid pe care-l va frecventa. „Alternativa dreaptă sunteți voi, toți cei care încă mai cred că România poate fi salvată! Nu trebuie să fii membru într-un partid cu un astfel de nume pentru a putea lupta în favoarea cetățenilor acestei țări! De multe ori ești dezamăgit! De multe ori simți că ești de partea binelui și acționezi cu forța dreptei gândiri! (…) Dacă vrei să faci politică, să caști ochii bine că dai de escroci și oportuniști la tot pasul. Ocolește-i și mergi mai departe pentru visul tău!”, scria deputatul de Alba.

Mașina vândută pentru facturile neplătite la curent

Astfel că Rusu, împreună cu Nicolae Roman, au trecut la Forța Dreptei, partidul disidenților liberali grupați în jurul lui Ludovic Orban. Însă în mandatul de parlamentar, Daniel Rusu nu a fost ocupat doar cu trecerea de la un partid la altul. O oarecare vâlvă a provocat la finele lunii octombrie când a publicat pe pagina sa de socializarea următorul anunț: „Vând Peugeot 206 cabriolet din anul 2002, benzinar, preț ,,nenegociabil” 2460 lei (pentru a-mi achita factura la electrica)! Nu este o glumă!” Postării îi era anexată și o fotografie a facturii la energie electrică.

La prima vedere, pare o factură normală când îți treci în declarația de avere case de 5000 m², însă lucrurile devin ceva mai limpezi după o examinare mai atentă a facturii care arăta că parlamentarul nu-și mai plătise curentul electric din mai.