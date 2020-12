Deputat PNL, depistat cu COVID-19. Miercuri a stat alături de Cîțu și Orban la ședința liberalilor

Pavel Popescu, deputat PNL de Timiș, a anunțat într-o postare pe pagina personală de Facebook că este infectat cu COVID-19. Anunțul său vine la două zile după ce a stat alături de Florin Cîțu, Ludovic Orban și alți lideri PNL la ședința partidului.

Politicianul a fost în ultima perioadă o prezență activă în campania electorală a liberalilor. După alegeri, acesta a participat și în mai multe emisiuni de televiziune.

Cu toate acestea, Popescu dă asigurări că nu ar fi avut contacți direcți în perioada imediat premergătoare testării. Acesta mai spune că este asimptomatic și că va fi în izolare până în 23 decembrie.

Pavel Popescu anunță, pe pagina sa de socializare, că s-a infectat cu noul coronavirus. Acesta recunoaște că a avut o activitate intensă în ultimele zile, având mai multe întâlniri și participări la emisiuni TV.

Din fericire, starea acestuia este una bună, el fiind asimptomatic. Procedurile medicale îl țin însă izolat pentru următoarele aproape două săptămâni.

”Dragi prieteni, am fost confirmat + cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Ultimele săptămâni au fost mai intense din prisma activității mele parlamentare și politice (emisiuni TV, întâlniri). Deși am încercat să respect cu sfințenie regulile de protecție, din păcate, virusul nu iartă.

În urma expunerii din toată această perioadă, mi-am făcut preventiv câte un test rapid antigen (fabricat în România) și din păcate, chiar dacă sunt asimptomatic, rezultatul celui de ieri a fost unul pozitiv. Am repetat testul prin unul PCR, care mi-a reconfirmat infectarea. Între ultimul test negativ și cel pozitiv nu am avut contacți direcți pe definiția contactului direct. Voi fi in izolare până pe 23.12.

Purtați mască, spălați-vă pe maini, dezinfectați suprafețele, respectați regulile, ca să rămâneți sănătoși până vom putea beneficia cu toții de vaccin.

Am rămas plăcut impresionat de faptul că deși sunt rezident în București, cu domiciliul și medicul de familie în Timișoara, atât centrul privat de testare PCR, cabinetul medicului de familie cât și cele două DSP-uri prin voluntarii lor au comunicat impecabil pentru parcurgerea tuturor procedurilor. Dumnezeu să vă dea sănătate, tuturor.”, scrie Popescu pe Facebook.

Popescu, alături de Orban și Cîțu la ședința PNL de miercuri

Miercuri, cu două zile înainte să anunțe că este pozitiv, deputatul PNL Pavel Popescu a participat la ședința Biroului Politic Național (BPN) al PNL, în care Florin Cîțu a fost votat propunerea liberalilor pentru funcția de prim-ministru.

Într-o poză postată chiar de Popescu pe pagina sa de Facebook, se vede că acesta a stat în timpul ședinței chiar lângă Florin Cîțu.