Deputații și senatorii depun jurămânul de credință în Parlament. Ședințe solemne în Camera Deputaților și Senat

Deputații și senatorii nou aleși în urma scrutinului legislativ din 1 decembrie, depun, sâmbătă, fiecare jurământul, la tribuna Camerei Deputaților și a Senatului, în cadrul unor ședințe solemne, care au început cu imnul național al României.

„Jur credinţă patriei mele, România”

Pe ordinea de zi a ședinței care a început la ora 9:00, va fi prezentat, dezbătut și aprobat raportul Comisiei de validare. Apoi, deputații cărora le vor fi validate mandatele vor depune jurământul de credință față de țară și popor. Urmează apoi să fie prezentate denumirea, componenta și conducerea grupurilor parlamentare.

Președintele Comisiei de validare a mandatelor deputaților, Sebastian Răducanu, cel care a prezentat raportul Comisiei de validare, a informat că 331 de deputați au mandatele validate, cu unanimitate de voturi.

La depunerea jurământului, deputații vor rosti fiecare: „Jur credinţă patriei mele, România. Jur să respect Constituţia şi legile ţării. Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor. Aşa să mă ajute Dumnezeu”.

Jurământul, și fără formula religioasă

Deputații pot rosti jurământul fără componenta religioasă, cu formula „Jur pe onoare şi conştiinţă”. Președintele Camerei Deputaților va păstra înscrisurile jurămintelor, care sunt semnate de fiecare deputat. Cei care refuză să depună jurământul li se vor invalida de drept mandatele, plenul Camerei Deputaților luând act de această situație.

După validarea a două treimi din mandatele deputaților și depunerea jurământului de către aceștia, Camera Deputaților este considerată constituită din punct de vedere legal.

În privința mandatelor, cele mai multe sunt deținute de , social-democrații având 86 de mandate. AUR (Alianța pentru Unirea Românilor) are 63 de mandate. Partidul Național Liberal (PNL) are 49 de mandate.

Urmează în ordine Uniunea Salvați România (USR), cu 40 de mandate, partidul SOS România, cu 28 de mandate, Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), cu 22 de mandate, (POT), cu 24 de mandate iar un mandat îl are grupul minorităților naționale.

Diana Șoșoacă a renunțat la mandat

Aceeași ceremonie are loc la Senat, unde în ședință solemnă s-a prezentat raportul Comisiei de validare a senatorilor, șase contestații fiind depuse, toate ulterior respinse. De la AUR, Claudiu Târziu a renunțat la mandatul lui de senator, la fel și , lidera SOS România.

Au fost validat mandatele de senatori ai altor reprezentanți ai celeor două partide. La fel, Clotide Armand a renunțat la mandat, în locul său fiind validat cel al Simonei Spătaru. Senatori validati vor depune la rândul lor jurământul. În Senat, PSD are 36 de mandate, AUR are 28 de madate, PNL are 22 de mandate, USR are 19 mandate, SOS România are 12 mandate, UDMR are 10 mandate iar Partidul Oamenilor Tineri are 7 mandate.