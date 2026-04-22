Deputatul AUR Andrei Guşă critică refuzul lui Ilie Bolojan de a-şi da demisia: „Este o sfidare directă a românilor”

ADVERTISEMENT

PSD i-a retras luni sprijinul politic lui Ilie Bolojan, plănuind ca miniştrii social-democraţi să-şi dea demisia din posturile pe care le deţin în actualul executiv în cazul în care premierul nu renunță la funcție. În faţa crizei politice care se profilează, preşedintele Nicuşor Dan a convocat partidele la consultări, însă după întâlnirea de la Cotroceni Bolojan a anunţat că rămâne în funcţie.

Andrei Guşă îl acuză pe Ilie Bolojan că vrea să rămână la putere cu orice preţ

PSD a transmis în mesajul său că doreşte ca alianţa să continue în această formulă, însă cu alt premier decât Ilie Bolojan. După ce a ieşit de la negocierile cu Nicuşor Dan, liderul PNL a anunţat însă că îşi va continua munca în fruntea guvernului. Social-democraţii şi parlamentarii opoziţiei îi solicită însă insistent demisia, iar deputatul AUR Andrei Guşă este foarte vehement în acest sens.

ADVERTISEMENT

„Într-o democrație autentică, un asemenea nivel de susținere ar impune, fără echivoc, demisia. În România de astăzi, însă, asistăm la opusul acestui principiu: o încăpățânare rigidă, aproape cinică, de a rămâne la putere cu orice preț. Refuzul domnului Ilie Bolojan de a face un pas înapoi nu mai este doar o decizie politică discutabilă – este o sfidare directă a realității și a românilor”, consideră Andrei Guşă.

De ce crede Andrei Guşă că Ilie Bolojan vrea să rămână premier

În sprijinul afirmaţiilor sale, deputatul AUR aduce lipsa de performanţe economice, subliniind că ţara noastră are în prezent cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană, 9,9%, iar rata şomajului a depăşit 6%.

ADVERTISEMENT

„Economia dă semne clare de încetinire, cu perspective de scădere economică, în timp ce dezechilibrele externe ating niveluri alarmante – România ajungând să înregistreze unul dintre cele mai mari deficite de balanță comercială din Uniunea Europeană. Toate acestea se traduc direct în și în nesiguranța cotidiană a românilor”, mai spune Andrei Guşă.

ADVERTISEMENT

„În acest context, se ridică o întrebare pe care tot mai mulți români o formulează, pe bună dreptate: oare nu își dă domnul Bolojan demisia pentru că are o misiune precisă de dus la capăt? O misiune care vizează înstrăinarea unor active strategice ale statului român? Informațiile apărute în presă privind posibile privatizări sau ‘restructurări’ ale companiilor de stat nu pot fi tratate cu superficialitate. Tăcerea Guvernului nu face decât să alimenteze suspiciuni legitime”, este o problemă ridicată de deputatul AUR în comentariul său.

ADVERTISEMENT

Andrei Guşă consideră că neinvitarea AUR la consultările de la Cotroceni subminează ideea de democraţie

În acelaşi timp, să-şi asume un rol mai activ în procesul de mediere şi dezamorsare a crizelor politice. Guşă îi reproşează şefului statului că nu a chemat şi partidul AUR la consultările de miercuri de la Cotroceni, considerând că această atitudine subminează ideea de democraţie.

„Președintele României, Nicușor Dan, nu poate rămâne un simplu spectator. Funcția prezidențială presupune echilibru, mediere și dialog real. Nu selectiv, nu condiționat politic. AUR reprezintă a doua forță politică din Parlamentul României, iar milioanele de români care au votat acest partid nu sunt cetățeni de mâna a doua. Excluderea lor din dialogul politic este o formă de dispreț instituțional care subminează însăși ideea de democrație.

ADVERTISEMENT

Dacă Președintele dorește cu adevărat să acționeze în interesul național și cu bună-credință, atunci este obligat să deschidă un dialog autentic cu toate forțele politice, inclusiv cu AUR. România nu mai poate fi condusă prin ignorarea realității, prin dispreț față de cetățeni și prin agățarea de putere în lipsa legitimității. Continuarea acestei guvernări aruncă țara pe un tobogan periculos al instabilității, al neîncrederii și al deciziilor contrare interesului național”, a mai afirmat parlamentarul AUR.

În finalul declaraţiei sale politice, Andrei Guşă a solicitat demisia premierului Ilie Bolojan, considerând că astfel voinţa majorităţii poporului va fi proiectată pe scena politică: „Solicit ferm demisia premierului Ilie Bolojan și revenirea la un cadru democratic autentic, în care guvernarea să fie expresia voinței majorității, nu rezultatul unor calcule de culise”.